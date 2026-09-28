„Baltic Cup“ regatoje – 14 Lietuvos irkluotojų medalių ir trečioji vieta komandinėje įskaitoje

Pirmąją dieną sportininkai varžėsi 2000 m distancijoje. Lietuvos rinktinė iškovojo 7 medalius – 3 aukso, 1 sidabro ir 3 bronzos.
Vienviečių valčių klasėje aukso medalį iškovojo Matas Valeckas (JM1x). Nugalėjo ir du lietuvių duetai: Aušra Kavaliauskaitė ir Gabija Stašaitytė (pavienė dvivietė valtis) bei Ema ir Goda Glušauskaitės (porinė dvivietė valtis).
Sidabro medalį pelnė Dovydas Baupkus ir Kristianas Morar Urbonas (pavienė dvivietė valtis).
Bronzos medaliais pasipuošė Rasa Lapetinskaitė (vienvietė valtis), Gustė Laurinaitė ir Ieva Milašauskaitė (pavienė dvivietė valtis), taip pat Ugnius Lomanas, Gustas Šikšnius, Augustas Jonaitis ir Vilius Gicevičius (pavienė keturvietė valtis).
Sekmadienį regata baigėsi 500 m distancijos lenktynėmis, kuriose Lietuvos atstovai pridėjo dar 7 medalius.
Auksą antrą dieną iškovojo Ema ir Goda Glušauskaitės (JW2x). Sidabro medaliai atiteko Rasai Lapetinskaitei (JW1x), Aušrai Kavaliauskaitei ir Gabijai Stašaitytei (JW2-) bei Ugniui Lomanui, Gustui Šikšniui, Augustui Jonaičiui ir Viliui Gicevičiui (JM4-).
Bronzą pelnė Matas Valeckas (JM1x), Gustė Laurinaitė ir Ieva Milašauskaitė (JW2-), taip pat Andželika Daunoraitė, Ieva Avlosevičiūtė, Marija Cibulskaitė ir Lukrecija Dalangauskaitė (JW4x).
Komandinėje įskaitoje Lietuva užėmė trečiąją vietą. „Baltic Cup“ regatos nugalėtojais tapo lenkai, o antrąją vietą užėmė Vokietijos rinktinė.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.