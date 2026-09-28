Senkutė su serbu Kinijoje išplėšė auksą: pergalę lėmė akimirksnis

Mišrių porinių dviviečių valčių klasėje 500 m finale lietuvės ir serbo duetas vos 0.094 sek. aplenkė Nyderlandų porą ir iškovojo aukso medalį.
Iki finalo V. Senkutė ir N. Pimenovas taip pat turėjo gerokai paplušėti. Ketvirtfinalyje jie 0.645 sek. aplenkė Vokietijos atstovus, o pusfinalyje 0.254 sek. pranoko airius.
V. Senkutė dalyvavo ir vienviečių valčių lenktynėse, kur liko 4-a.
Lietuvė šiose neįprastose varžybose atstovavo likusio pasaulio komandai, kuri ir tapo varžybų nugalėtoja. Antrąją vietą užėmė Vokietija, trečiąją – Airija.
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