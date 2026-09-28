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TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Senkutė su serbu Kinijoje išplėšė auksą: pergalę lėmė akimirksnis

2026-09-28 09:24 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 09:24
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Lietuvos irkluotoja Viktorija Senkutė su serbu Nikolajumi Pimenovu triumfavo pirmosiose „2026 World Rowing Shanghai Sprints“ varžybose Kinijoje.

Nikolajus Pimenovas ir Viktorija Senkutė l LIF nuotr.

Lietuvos irkluotoja Viktorija Senkutė su serbu Nikolajumi Pimenovu triumfavo pirmosiose „2026 World Rowing Shanghai Sprints“ varžybose Kinijoje.

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Mišrių porinių dviviečių valčių klasėje 500 m finale lietuvės ir serbo duetas vos 0.094 sek. aplenkė Nyderlandų porą ir iškovojo aukso medalį.

Iki finalo V. Senkutė ir N. Pimenovas taip pat turėjo gerokai paplušėti. Ketvirtfinalyje jie 0.645 sek. aplenkė Vokietijos atstovus, o pusfinalyje 0.254 sek. pranoko airius.

V. Senkutė dalyvavo ir vienviečių valčių lenktynėse, kur liko 4-a.

Lietuvė šiose neįprastose varžybose atstovavo likusio pasaulio komandai, kuri ir tapo varžybų nugalėtoja. Antrąją vietą užėmė Vokietija, trečiąją – Airija.

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