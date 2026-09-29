Songaila apie „Šiaulių“ pasiruošimą dvikovai su „Lions“, Sabonio vadovavimą ir Evanso būklę

Svečiai į Saulės miestą atvyksta ypač geros formos. Londono ekipa, kuriai antrąjį sezoną vadovauja Tautvydas Sabonis, pralaimėjimo skonio neragavo nuo balandžio, o visai neseniai triumfavo ir namuose rengtame turnyre su Eurolygos klubais.
Vyriausiasis „Šiaulių“ treneris Darius Songaila išskyrė varžovų jėgą.
„Tai gana fiziška komanda, labai mėgstanti kontaktą ir žaidžianti iki pražangos ribos. Mums tai nėra labai patogu ir pastarosiose trejose rungtynėse tą matėme. Turėjome daug vaizdo peržiūrų, pokalbių apie tai, kad mums reikia gerinti fiziškumą. Toks turi būti mūsų tikslas, kuris buvo šiek tiek geriau įgyvendintas dvikovoje prieš „Lietkabelį“, – kalbėjo strategas.
– Praėjo net 16 metų nuo tada, kai „Šiauliai“ varžėsi Europos taurėje. Ar sukelia papildomo jaudulio rytojaus vakaras Šiaulių arenoje?
– Stengiuosi apie tai per daug negalvoti, kad nebūtų papildomo spaudimo. Dėl miesto – labai smagu, tikiuosi, kad žmonės ateis palaikyti. Europos krepšinis grįžta į Šiaulius. Man tai irgi iššūkis, aukštesnis lygis, stipresni varžovai. Manau, kad visiems mums tai gera galimybė pasižiūrėti, kur esame.
– „Lions“ demonstruoja puikią formą. Kuo pasižymi šis varžovas?
– Manau, kad visi mūsų varžovai Europos taurėje yra stiprūs, bet, kaip ir minėjote, jie žaidžia gerai, nėra pralaimėję. Triumfavo ir turnyre Londone, kur buvo tokios komandos kaip „Žalgiris“ ar „Paris“. Tai tikrai aukšto lygio komanda su gerai suburtais žaidėjais. Yra tęstinumas – tas pats treneris, kai kurie žaidėjai, o tai natūraliai yra privalumas.
– Tautvydui Saboniui, kaip ir jums, tai antras sezonas vyr. trenerio kėdėje klubiniame krepšinyje. Kokį įspūdį palieka jo vadovavimas?
– Žiūrėjau Didžiosios Britanijos lygą, draugišką turnyrą Londone – tai treneris, kuris yra labai emocionalus, perduodantis emociją ir komandai. Rodo palaikymą ir kartu dega su žaidėjais aikštelėje. Yra šiek tiek ir „Žalgirio“ sistemos.
Kaip ir sakau, visada, kai yra ta pati sistema, kuri jau buvo komandoje anksčiau, galima trenerį geriau pažinti. Tikėkimės, kad ta informacija, kurią turime, mums šiek tiek palengvins darbą.
– Tikriausiai geriausiai lietuviams pažįstamas „Lions“ žaidėjas – Keenanas Evansas. Kaip atrodo jo sugrįžimas po sunkių traumų?
– Reikia nepamiršti, kad tas žaidėjas trejus metus nežaidė krepšinio tokiame lygyje. Smagu, kad jis vėl sveikas ir sugrįžo į aikštę, nes yra geras žaidėjas. Kol kas jis nėra tame lygyje, kur buvo anksčiau, bet tai vis tiek labai pavojingas krepšininkas, turintis visas galimybes. Tik sveikata yra jo ribotuvas.
– Selimas Fofana praleido rungtynes su „Žalgiriu“. Kokia jo situacija, ar galime tikėtis išvysti jį žaidžiantį?
– Žiūrime diena iš dienos. Kol kas atrodo, kad gyja, jis pradeda judėti. Jei matysime, kad čiurna netinsta ir jis galės žaisti, viskas bus tvarkoje.
– Naujai komandą papildęs Kassimas Nicholsonas dar neatvyko į Lietuvą. Kada jis prisijungs prie komandos?
– Pagal planą jis atvyksta trečiadienį, bet, žinoma, dėl laiko juostos skirtumo ir medicininės patikros aikštėje dar nesitikėkime jo išvysti.
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