Dapkutė Portugalijoje dramatiškai pralaimėjo atrankos starte

I. Dapkutė antrajame sete panaikino 4 geimų deficitą (1:5, 6:5), o dvyliktajame geime pirmavo 40:0, tačiau nerealizavo 4 „set pointų“. Pratęsime lietuvė atsitiesė po prasto starto (0:3, 3:3), bet tada pralaimėjo 4 taškus iš eilės.
I. Dapkutei atiteko 141,75 JAV dolerio.
Dvejetų varžybose I. Dapkutė su E. Jurna atsisakė žaisti prieš argentinietę Bertą Bonardi ir portugalę Giulią Pereirą De Aguiar, kurioms pergalė atiteko be kovos.
ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.
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