Motiejūnas rado naują klubą

SDNA.gr skelbia, kad Andrea Trinchieri treniruojama ekipa sukirto rankomis su Donatu Motiejūnu.
36 metų 213 cm ūgio centras praėjusį sezoną žaidė Belgrado „Crvena Zvezda“ gretose. Prieš tai jis ketverius metus praleido Monako „AS Monaco“ ekipoje.
Eurolygoje aukštaūgio statistika siekė 6,1 taško, 1,8 atkovoto kamuolio ir 7,3 naudingumo balus per 13 minučių.
PAOK varžosi Europos taurės D grupėje, kur susitiks su Panevėžio „Lietkabeliu“.
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