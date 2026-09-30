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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Raphinha patyrė dešinės šlaunies traumą: Brazilijos rinktinės žvaigždė praleis rungtynes su Indija ir grįžta į „Barcelona“

2026-09-30 21:47 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 21:47
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Raphinha paliko Brazilijos rinktinės stovyklą ir nevyks į Indiją. Futbolininkui atlikus tyrimus nustatyta nedidelė raumens edema dešinės šlaunies užpakalinėje dalyje.

Raphinha | EPA nuotr.

Raphinha paliko Brazilijos rinktinės stovyklą ir nevyks į Indiją. Futbolininkui atlikus tyrimus nustatyta nedidelė raumens edema dešinės šlaunies užpakalinėje dalyje.

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Brazilijos futbolo konfederacija trečiadienį pranešė, kad Raphinha iš rinktinės išleistas dėl atsargumo ir siekiant, kad futbolininkas galėtų kuo greičiau pasveikti. Vietoj jo į Brazilijos rinktinę nebus kviečiamas kitas futbolininkas.

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Raphinha problemą pajuto draugiškose rungtynėse su Australija. Brazilijos rinktinė varžovus įveikė 4:2, tačiau Raphinha po pirmojo kėlinio buvo pakeistas. Atlikus papildomus tyrimus paaiškėjo, kad dešinės šlaunies užpakalinėje dalyje yra nedidelė raumens edema.

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29 metų Raphinha šį sezoną buvo rezultatyviausias „Barcelona“ futbolininkas. Iki rinktinės pertraukos jis per aštuonerias rungtynes pelnė net 14 įvarčių ir atliko tris rezultatyvius perdavimus.

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Brazilijos rinktinė šeštadienį turėtų žaisti draugiškas rungtynes su Indija. Raphinha į šias rungtynes nevyks ir grįš į „Barcelona“, kur tęs reabilitaciją bei bus stebimas klubo medikų.

Raphinha praėjusį sezoną taip pat turėjo problemų su dešine šlaunimi. Balandį dėl šios srities traumos jis praleido ketverias rungtynes, o problema taip pat buvo patirta atstovaujant Brazilijos rinktinei.

Kol kas nėra paskelbta, kiek laiko Raphinha negalės rungtyniauti. Brazilijos futbolo konfederacija nurodė, kad futbolininkas iš rinktinės išleistas dėl atsargumo, tačiau tikslesnė jo būklė bus vertinama tęsiant gydymą.

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