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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Alcarazas nenori revoliucijos „Didžiojo kirčio“ turnyruose: „Aš to nekeisčiau“

2026-09-30 21:46 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 21:46
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Ispanijos teniso žvaigždė Carlos Alcarazas stojo ginti penkių setų formato „Didžiojo kirčio“ turnyruose. Tenisininko teigimu, būtent ši tradicija yra viena iš priežasčių, kodėl keturi pagrindiniai sezono turnyrai yra išskirtiniai. C. Alcarazas apie tai kalbėjo Tokijuje, kur ruošiasi „Japan Open“ turnyrui. Pirmajame rate jo laukia amerikietis Alexas Michelsenas.

Carlosas Alcarazas | Stop kadras

Ispanijos teniso žvaigždė Carlos Alcarazas stojo ginti penkių setų formato „Didžiojo kirčio“ turnyruose. Tenisininko teigimu, būtent ši tradicija yra viena iš priežasčių, kodėl keturi pagrindiniai sezono turnyrai yra išskirtiniai. C. Alcarazas apie tai kalbėjo Tokijuje, kur ruošiasi „Japan Open“ turnyrui. Pirmajame rate jo laukia amerikietis Alexas Michelsenas.

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Diskusijos dėl penkių setų mačų ateities pastaruoju metu vėl įsiplieskė. Ypač daug dėmesio sulaukė „US Open“ ketvirtfinalis tarp C. Alcarazo ir Beno Sheltono, kuris baigėsi tik apie 3.33 val. nakties. Vis dėlto ispanas nemano, kad dėl tokių situacijų reikėtų atsisakyti tradicinio formato.

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„Manau, kad „Didžiojo kirčio“ turnyrų grožis yra žaidimas iki trijų laimėtų setų. Jeigu to atsisakytume ir pradėtume žaisti iki dviejų laimėtų setų, tiesiog sunaikintume „Didžiojo kirčio“ turnyrų tradicijas. Nuo pat pradžių „Didžiojo kirčio“ turnyruose žaidžiama iki trijų laimėtų setų ir būtent tai šiuos turnyrus daro kitokius bei ypatingus. Todėl aš nieko nekeisčiau. Man tinka žaisti penkių setų mačus“, – sakė C. Alcarazas.

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Tuo metu „Tennis Australia“ vadovas Andrew Abdo anksčiau šį mėnesį neatmetė galimybės ateityje keisti „Didžiojo kirčio“ turnyrų formatą. Jis svarstė, kad skirtinguose turnyro etapuose galėtų būti taikomos skirtingos taisyklės, įskaitant galimybę kai kuriuose etapuose atsisakyti penkių setų mačų.

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Sportas yra pramoga. Žinoma, tokio lygio tenise reikia neįtikėtino atletiškumo, tačiau taisyklės, formatas ir pats produktas turi evoliucionuoti“, – teigė A. Abdo.

Jis neatmetė ir trumpesnių mačų galimybės ar kitokios taškų skaičiavimo sistemos.

„Galbūt ateityje skirtinguose „Didžiojo kirčio“ turnyrų etapuose mačai bus skirtingos trukmės. Galbūt ne visą turnyrą žaisime iki trijų laimėtų setų, galbūt keisis taškų skaičiavimo sistema. Turime ieškoti skirtingų būdų, kaip sudominti ir linksminti žiūrovus, neprarandant to, kas mūsų sportą daro ypatingą. Manau, kad šiuos klausimus turime nagrinėti ir ieškoti naujų sprendimų“, – kalbėjo A. Abdo.

Jis taip pat pripažino, kad bet kokie pokyčiai sulauktų tradicinio formato šalininkų pasipriešinimo.

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