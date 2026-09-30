Neįtikėtinas Atmane'o sprendimas: pasidavė pačiame mačo įkarštyje, nors dar galėjo laimėti

ATP „Challenger“ turnyro Kinijoje pirmajame rate T. Atmane'as susitiko su švedu Eliasu Ymeriu (ATP-192). Dvikova buvo itin atkakli – abu tenisininkai laimėjo po vieną setą.
Lemiamame sete prancūzas turėjo puikią galimybę užbaigti mačą. Jis pirmavo 5:3 ir pats padavinėjo, tačiau E. Ymeris sugebėjo atsitiesti – iš pradžių susigrąžino prarastą padavimą ir sumažino atsilikimą iki 4:5, o netrukus išlygino rezultatą 5:5.
Tada įvyko netikėtas epizodas. Esant rezultatui 5:5, 30:15 švedo naudai, T. Atmane'as suklydo ir netrukus nusprendė nebetęsti mačo, nors rezultatas buvo lygus ir abu žaidėjai vis dar turėjo galimybių iškovoti pergalę.
E. Ymeris liko akivaizdžiai nustebęs, kai prancūzas priėjo prie tinklo paspausti rankos. Socialiniuose tinkluose toks T. Atmane'o sprendimas sulaukė kritikos.
T. Atmane'o 2026-ieji kol kas klostosi permainingai. Balandį prancūzas pasiekė aukščiausią karjeros vietą ATP reitinge – 41-ąją, tačiau vėliau jo rezultatai suprastėjo. Šiuo metu jis jau yra 99-as pasaulyje ir rizikuoja iškristi iš pajėgiausių šimtuko.
Bon… eh bien Terence Atmane a juste lâchement abandonné en voyant que le match lui échappait…— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) September 30, 2026
Ni combativité, ni fair-play, c’est impossible à défendre ça. https://t.co/RagPqVjCbf pic.twitter.com/ZqgzxwbqYy
Šiemet T. Atmane'as taip pat išsiskyrė su savo treneriu Guillaume'u Peyre'u. Pastarasis teigė, kad jų bendradarbiavimo pabaigą lėmė ne sportiniai rezultatai, o prancūzo elgesys.
„Tai buvo elgesio ir požiūrio klausimas. Nustačiau tam tikrus principus ir vertybes, o kai kurių dalykų nebuvo laikomasi. Kai peržengiamos mano nustatytos ribos, aš pasitraukiu. Man tai nepriimtina. Tai nesusiję nei su tenisu, nei su rezultatais. Tai visų pirma žmogaus vertybių ir elgesio klausimas“, – anksčiau sakė G. Peyre'as.
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