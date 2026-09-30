Butvilas žengė į kitą etapą: antrajame sete varžovą tiesiog „nušlavė“

Mačo pradžioje abu tenisininkai švaistė „break pointus“. Lygi kova pirmajame sete tęsėsi iki dešimtojo geimo, kai E. Butvilas trečiu bandymu realizavo „set pointą“, laimėdamas varžovo padavimų seriją.
Antrąjį setą M. Geertsas pradėjo nuo laimėtos lietuvio padavimų serijos, bet tai ir buvo viskas, ką gero belgas nuveikė šiame sete. E. Butvilas vėliau laimėjo 6 geimus paeiliui, o M. Geertsas penktajame geime iššvaistė progą pristabdyti lietuvį, kai nerealizavo „break pointo“.
E. Butvilas po pirmųjų savo padavimų laimėjo 73 proc. įžaistų kamuoliukų, o M. Geertsas – tik 54 proc.
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau žaidė du kartus. 2025 m. Ispanijoje lietuvis laimėjo rezultatu 6:3, 6:2, o šiemet Indijoje belgas pasiekė revanšą (3:6, 5:7). Abu ankstesni mačai vyko ant kietos dangos – ji naudojama ir Portugalijoje.
M. Geertsas karjeros aukštumas buvo pasiekęs 2023 m., kai ATP reitinge rikiavosi 212-as. Belgas yra laimėjęs 12 profesionalų vienetų turnyrų. Net 11 iš šių titulų jis iškovojo ITF ture, o ATP „Challenger“ vienetų titulų neturėjo iki 2025 m. turnyro Atėnuose (Graikija). Didžioji dalis belgo titulų laimėta žaidžiant ant kietos dangos.
Vieną titulą belgas yra iškovojęs ir šiemet – balandį triumfavo ITF vienetų turnyre Graikijoje. Po to triumfo M. Geertsas 3 mėnesiams krito į žaidybinę „duobę“ ir tik rugpjūčio viduryje kiek atsitiesė, kai ITF turnyre Belgijoje pasiekė pusfinalį. Vėliau M. Geertsas žaidė ATP „Challenger“ turnyro Didžiojoje Britanijoje ketvirtfinalyje, o tada dar dviejuose turnyruose krito pirmajame rate.
E. Butvilui pergalė atnešė 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3530 eurų, o aštuntfinalyje jo lauks garsus bosnis Damiras Džumhuras (ATP-102) arba tunisietis Moezas Echargui (ATP-371).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Porte prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.
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