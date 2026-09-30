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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Butvilas žengė į kitą etapą: antrajame sete varžovą tiesiog „nušlavė“

2026-09-30 18:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 18:53
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Porte (Portugalija) vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Eupago Porto Open“ vyrų teniso turnyre 22-ejų Edas Butvilas (ATP-203) pirmajame rate susitko su kvalifikaciją įveikusiu 31-erių belgu Michaeliu Geertsu (ATP-344). Dėl lietaus iš antradienio į trečiadienį nukelta dvikova truko tik 72 minutes, o lietuvis šventė pergalę rezultatu 6:4, 6:1.

Edas Butvilas (Federacao Portuguesa de Tenis nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Porte (Portugalija) vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Eupago Porto Open“ vyrų teniso turnyre 22-ejų Edas Butvilas (ATP-203) pirmajame rate susitko su kvalifikaciją įveikusiu 31-erių belgu Michaeliu Geertsu (ATP-344). Dėl lietaus iš antradienio į trečiadienį nukelta dvikova truko tik 72 minutes, o lietuvis šventė pergalę rezultatu 6:4, 6:1.

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Mačo pradžioje abu tenisininkai švaistė „break pointus“. Lygi kova pirmajame sete tęsėsi iki dešimtojo geimo, kai E. Butvilas trečiu bandymu realizavo „set pointą“, laimėdamas varžovo padavimų seriją.

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Antrąjį setą M. Geertsas pradėjo nuo laimėtos lietuvio padavimų serijos, bet tai ir buvo viskas, ką gero belgas nuveikė šiame sete. E. Butvilas vėliau laimėjo 6 geimus paeiliui, o M. Geertsas penktajame geime iššvaistė progą pristabdyti lietuvį, kai nerealizavo „break pointo“.

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E. Butvilas po pirmųjų savo padavimų laimėjo 73 proc. įžaistų kamuoliukų, o M. Geertsas – tik 54 proc.  

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Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau žaidė du kartus. 2025 m. Ispanijoje lietuvis laimėjo rezultatu 6:3, 6:2, o šiemet Indijoje belgas pasiekė revanšą (3:6, 5:7). Abu ankstesni mačai vyko ant kietos dangos – ji naudojama ir Portugalijoje.

M. Geertsas karjeros aukštumas buvo pasiekęs 2023 m., kai ATP reitinge rikiavosi 212-as. Belgas yra laimėjęs 12 profesionalų vienetų turnyrų. Net 11 iš šių titulų jis iškovojo ITF ture, o ATP „Challenger“ vienetų titulų neturėjo iki 2025 m. turnyro Atėnuose (Graikija). Didžioji dalis belgo titulų laimėta žaidžiant ant kietos dangos.

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Vieną titulą belgas yra iškovojęs ir šiemet – balandį triumfavo ITF vienetų turnyre Graikijoje. Po to triumfo M. Geertsas 3 mėnesiams krito į žaidybinę „duobę“ ir tik rugpjūčio viduryje kiek atsitiesė, kai ITF turnyre Belgijoje pasiekė pusfinalį. Vėliau M. Geertsas žaidė ATP „Challenger“ turnyro Didžiojoje Britanijoje ketvirtfinalyje, o tada dar dviejuose turnyruose krito pirmajame rate.

E. Butvilui pergalė atnešė 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3530 eurų, o aštuntfinalyje jo lauks garsus bosnis Damiras Džumhuras (ATP-102) arba tunisietis Moezas Echargui (ATP-371).

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Porte prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.

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