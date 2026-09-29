Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Prieš „Žalgirio“ rungtynes su „Olympiacos“ – atviras interviu su Masiuliu

2026-09-29 06:55 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 06:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šis antradienio vakaras „Žalgirio“ sirgaliams į atminti įstrigs dar ilgam. Per pirmąsias šio sezono Eurolygos namų rungtynes Kaune „Žalgirio“ arenoje netrūks ryškių akcentų: čia viešės NBA legenda Shaquille’as O’Nealas, o aikštėje kauniečių lauks akistata su praėjusio sezono Eurolygos čempionais Pirėjo „Olympiacos“. Dar prieš rungtynių pradžią kviečiame nepraleisti ir specialios TV3 žiniasklaidos grupės laidos „GoŽalgiris“, kurioje – pokalbis su „Žalgirio“ vyriausiuoju treneriu Tomu Masiuliu.

(Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Šis antradienio vakaras „Žalgirio“ sirgaliams į atminti įstrigs dar ilgam. Per pirmąsias šio sezono Eurolygos namų rungtynes Kaune „Žalgirio“ arenoje netrūks ryškių akcentų: čia viešės NBA legenda Shaquille’as O’Nealas, o aikštėje kauniečių lauks akistata su praėjusio sezono Eurolygos čempionais Pirėjo „Olympiacos“. Dar prieš rungtynių pradžią kviečiame nepraleisti ir specialios TV3 žiniasklaidos grupės laidos „GoŽalgiris“, kurioje – pokalbis su „Žalgirio“ vyriausiuoju treneriu Tomu Masiuliu.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laidos vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė įsitikinusi – pirmosios „Žalgirio“ namų rungtynės Eurolgyoje tikrai bus pašėlusios.

REKLAMA
REKLAMA

„Sunku prisiminti kitą Eurolygos sezono startą Kaune, kuris būtų sukėlęs tiek susidomėjimo. Priežasčių daug: pirmosios namų rungtynės, atvykstantys Eurolygos čempionai, išpirkti bilietai. Ir, žinoma, Shaquille’as O’Nealas – NBA legenda, kurią šįkart pamatysime savo arenoje. Laukiame ir Arvydo Sabonio, žiūrovams ruošiama staigmenų. Labai smalsu, kaip į visa tai reaguos pats Shaqas. Norisi, kad išvažiuodamas suprastų, kodėl krepšinio vakarai Kaune mums tiek daug reiškia“, – prieš didžiąją krepšinio šventę sako ji.

REKLAMA

Prieš rungtynes žiūrovų lauks ir interviu su „Žalgirio“ treneriu T. Masiuliu, kuriame bus aptarti laukiančio sezono niuansai. Iš jų svarbiausias, anot Astos, bus tai, kaip „Žalgiris“ pasiruošęs šio vakaro varžovui.

„Su Tomu kalbėsimės ir apie tai, kaip kitaip jautiesi pradėdamas antrą sezoną. Jau pažįsti aplinką ir žinai daugybę darbo niuansų, kurie pirmaisiais metais dar galėdavo blaškyti. Pati pradedu antrą sezoną su „GoŽalgiris“, todėl labai gerai suprantu, ką jis turi omenyje. Atsakomybės nesumažėja, bet jautiesi tvirčiau. O šį vakarą, žinoma, norisi ir gerai sužaisti, ir parodyti Shaqui, kuo gyvena Kaunas“, – tikisi laidos vedėja.

REKLAMA
REKLAMA

Beje, ir pačiai Astai kadaise jau teko pabendrauti su NBA legenda. Tai nutiko 2023 m., kai žurnalistė dirbo NBA finaluose.

„Tuomet buvau jo darbo aplinkoje, o dabar jis atvyksta į mūsų. Labiausiai įsiminė jo žaismingumas – toks, kokį matome ekrane, jis yra ir už kadro. Pamenu, filmavau „Instagram“ istorijai, kaip vyksta jų tiesioginė transliacija, o tą pastebėjęs, jis dar spėjo pamerkti akį. Atrodo, aplink vyksta rimtas darbas, o jis vis tiek suranda progą pajuokauti“, – prisimena Asta.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot jos, ne ką mažiau įsiminė ir kita istorija – kaip Sh. O’Nealo tėvas skolindavosi pinigų rungtynėms. „Tėtis jam passakė: jeigu pats kada nors žaisi, nepamiršk žmonių, kurie taupys, kad galėtų tave pamatyti. Graži mintis apie atsakomybę žiūrovui, kurią Shaqas prisimena iki šiol. Dėmesio Kaune jam tikrai netrūks, tačiau labiausiai smalsu, kokius įspūdžius jis pats parsiveš iš Kauno.“

REKLAMA

Intrigų padovanos ir vėliau seksianti kova, kurioje žalgiriečiai susitiks su Eurolygos čempionais Pirėjo „Olympiacos“. Komanda išlaidė savo branduolį ir svarbiausius žaidėjus, tačiau taip pat pasipildė ir naujokais, kurių vaidmenys dar sprendžiasi.

„Tai – komanda, kurią vertini kaip pretendentę į finalo ketvertą ir titulą. Iš praėjusio sezono labiausiai įsiminė dviejų pratęsimų kova – tokios rungtynės pareikalauja jėgų net iš tų, kurie jas tik stebi! Labai norėtųsi ir šįkart atkaklios kovos bei geros pabaigos „Žalgiriui“, – prieš vakaro kovą sako A. Žukaitė-Nalivaikienė.

REKLAMA

Lietuvos žiūrovams Eurolygą ir šį sezoną transliuos TV3 žiniasklaidos grupė. TV3 parodys visas „Žalgirio“ kovas, o Go3 žiūrovai kviečiami stebėti kiekvienas Eurolygos rungtynes

Interviu su T. Masiuliu laidoje „GoŽalgiris“ stebėkite šiandien 19.30 val. per TV3, o iškart po to – Kauno „Žalgirio“ kova prieš Pirėjo „Olympiacos“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Asta Žukaitė-Nalivaikienė, Shaquille O'Neal (nuotr. asm. archyvo, BNS)
Asta Žukaitė-Nalivaikienė – apie pažintį su O’Nealu ir šventinį vakarą Kaune: laukia atviras interviu su Masiuliu

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų