Prieš „Žalgirio“ rungtynes su „Olympiacos“ – atviras interviu su Masiuliu

Laidos vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė įsitikinusi – pirmosios „Žalgirio“ namų rungtynės Eurolgyoje tikrai bus pašėlusios.
„Sunku prisiminti kitą Eurolygos sezono startą Kaune, kuris būtų sukėlęs tiek susidomėjimo. Priežasčių daug: pirmosios namų rungtynės, atvykstantys Eurolygos čempionai, išpirkti bilietai. Ir, žinoma, Shaquille’as O’Nealas – NBA legenda, kurią šįkart pamatysime savo arenoje. Laukiame ir Arvydo Sabonio, žiūrovams ruošiama staigmenų. Labai smalsu, kaip į visa tai reaguos pats Shaqas. Norisi, kad išvažiuodamas suprastų, kodėl krepšinio vakarai Kaune mums tiek daug reiškia“, – prieš didžiąją krepšinio šventę sako ji.
Prieš rungtynes žiūrovų lauks ir interviu su „Žalgirio“ treneriu T. Masiuliu, kuriame bus aptarti laukiančio sezono niuansai. Iš jų svarbiausias, anot Astos, bus tai, kaip „Žalgiris“ pasiruošęs šio vakaro varžovui.
„Su Tomu kalbėsimės ir apie tai, kaip kitaip jautiesi pradėdamas antrą sezoną. Jau pažįsti aplinką ir žinai daugybę darbo niuansų, kurie pirmaisiais metais dar galėdavo blaškyti. Pati pradedu antrą sezoną su „GoŽalgiris“, todėl labai gerai suprantu, ką jis turi omenyje. Atsakomybės nesumažėja, bet jautiesi tvirčiau. O šį vakarą, žinoma, norisi ir gerai sužaisti, ir parodyti Shaqui, kuo gyvena Kaunas“, – tikisi laidos vedėja.
Beje, ir pačiai Astai kadaise jau teko pabendrauti su NBA legenda. Tai nutiko 2023 m., kai žurnalistė dirbo NBA finaluose.
„Tuomet buvau jo darbo aplinkoje, o dabar jis atvyksta į mūsų. Labiausiai įsiminė jo žaismingumas – toks, kokį matome ekrane, jis yra ir už kadro. Pamenu, filmavau „Instagram“ istorijai, kaip vyksta jų tiesioginė transliacija, o tą pastebėjęs, jis dar spėjo pamerkti akį. Atrodo, aplink vyksta rimtas darbas, o jis vis tiek suranda progą pajuokauti“, – prisimena Asta.
Anot jos, ne ką mažiau įsiminė ir kita istorija – kaip Sh. O’Nealo tėvas skolindavosi pinigų rungtynėms. „Tėtis jam passakė: jeigu pats kada nors žaisi, nepamiršk žmonių, kurie taupys, kad galėtų tave pamatyti. Graži mintis apie atsakomybę žiūrovui, kurią Shaqas prisimena iki šiol. Dėmesio Kaune jam tikrai netrūks, tačiau labiausiai smalsu, kokius įspūdžius jis pats parsiveš iš Kauno.“
Intrigų padovanos ir vėliau seksianti kova, kurioje žalgiriečiai susitiks su Eurolygos čempionais Pirėjo „Olympiacos“. Komanda išlaidė savo branduolį ir svarbiausius žaidėjus, tačiau taip pat pasipildė ir naujokais, kurių vaidmenys dar sprendžiasi.
„Tai – komanda, kurią vertini kaip pretendentę į finalo ketvertą ir titulą. Iš praėjusio sezono labiausiai įsiminė dviejų pratęsimų kova – tokios rungtynės pareikalauja jėgų net iš tų, kurie jas tik stebi! Labai norėtųsi ir šįkart atkaklios kovos bei geros pabaigos „Žalgiriui“, – prieš vakaro kovą sako A. Žukaitė-Nalivaikienė.
Lietuvos žiūrovams Eurolygą ir šį sezoną transliuos TV3 žiniasklaidos grupė. TV3 parodys visas „Žalgirio“ kovas, o Go3 žiūrovai kviečiami stebėti kiekvienas Eurolygos rungtynes
Interviu su T. Masiuliu laidoje „GoŽalgiris“ stebėkite šiandien 19.30 val. per TV3, o iškart po to – Kauno „Žalgirio“ kova prieš Pirėjo „Olympiacos“.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.