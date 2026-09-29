Sinkevičius Briuselyje: naujasis ES biudžetas turi atliepti pasikeitusią saugumo realybę

Apie tai premjeras antradienį Briuselyje kalbėjosi su susitiko su Europos Parlamento (EP) pirmininke Roberta Metsola.
„Norime glaudžiai bendradarbiauti su EP ir kartu ieškoti sprendimų svarbiausiais Europai klausimais. Turime užtikrinti, kad naujasis ES biudžetas atlieptų pasikeitusią Europos saugumo realybę ir kartu sudarytų sąlygas ekonomikos augimui bei regionų atsparumui“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.
Susitikime su EP pirmininke premjeras taip pat aptarė artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai bei paramą Ukrainai. M. Sinkevičius pabrėžė tolesnės ES karinės ir finansinės paramos, griežtesnio sankcijų įgyvendinimo ir vieningo valstybių narių indėlio svarbą.
Taip pat kalbėta apie Ukrainos ir Moldovos stojimo į ES procesą bei būtinybę užtikrinti tolesnę pažangą.
Briuselyje viešintis M. Sinkevičius antradienį taip pat susitiko NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. NATO būstinėje vykusiame susitikime daugiausia dėmesio buvo skirta Aljanso rytinio flango saugumui ir gynybai.
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