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Sinkevičius Briuselyje: naujasis ES biudžetas turi atliepti pasikeitusią saugumo realybę

2026-09-29 15:50 / šaltinis: ELTA
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2026-09-29 15:50
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Lietuva sieks, kad 2028–2034 metų Europos Sąjungos (ES) daugiametėje finansinėje programoje būtų numatyta daugiau lėšų Europos strateginei infrastruktūrai ir kariniam mobilumui, ypač tokiems projektams kaip „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“, antradienį pareiškė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA

Lietuva sieks, kad 2028–2034 metų Europos Sąjungos (ES) daugiametėje finansinėje programoje būtų numatyta daugiau lėšų Europos strateginei infrastruktūrai ir kariniam mobilumui, ypač tokiems projektams kaip „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“, antradienį pareiškė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

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Apie tai premjeras antradienį Briuselyje kalbėjosi su susitiko su Europos Parlamento (EP) pirmininke Roberta Metsola.

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„Norime glaudžiai bendradarbiauti su EP ir kartu ieškoti sprendimų svarbiausiais Europai klausimais. Turime užtikrinti, kad naujasis ES biudžetas atlieptų pasikeitusią Europos saugumo realybę ir kartu sudarytų sąlygas ekonomikos augimui bei regionų atsparumui“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.

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Susitikime su EP pirmininke premjeras taip pat aptarė artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai bei paramą Ukrainai. M. Sinkevičius pabrėžė tolesnės ES karinės ir finansinės paramos, griežtesnio sankcijų įgyvendinimo ir vieningo valstybių narių indėlio svarbą. 

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Taip pat kalbėta apie Ukrainos ir Moldovos stojimo į ES procesą bei būtinybę užtikrinti tolesnę pažangą.

Briuselyje viešintis M. Sinkevičius antradienį taip pat susitiko NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. NATO būstinėje vykusiame susitikime daugiausia dėmesio buvo skirta Aljanso rytinio flango saugumui ir gynybai.

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