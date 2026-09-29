Lietuva ir NATO stiprina pasirengimą: Sinkevičius ragina visuomenę nepasiduoti Rusijos gąsdinimams

Premjero teigimu, viešojoje erdvėje pastaruoju metu daug kalbama apie Rusijos keliamas grėsmes, tačiau dalis valstybių ir NATO pasirengimo nėra matoma visuomenei.
„Mes darome daugiau, nei yra matoma viešai. Investuojame, ruošiamės, dirbame su visuomenėmis, jas raminame“, – kalbėjo Vyriausybės vadovas.
Vis dėlto, anot jo, apie realias grėsmes visuomenę informuoti būtina.
„Jeigu grėsmė egzistuoja, visuomenei apie ją būtina pasakyti. Tačiau negalima perdėti ir sakyti, kad kažkas įvyks per artimiausius mėnesius ar savaites“, – pabrėžė M. Sinkevičius.
Premjeras pažymi šiuo metu nematantis žvalgybinės informacijos, kuri rodytų, kad Rusija ruoštųsi konkretiems veiksmams artimiausiu metu. Todėl, jo teigimu, sąjungininkai turėtų ramiai tęsti pasirengimą ir išlaikyti vienybę.
„Rizika išlieka, tačiau turime ramiai dirbti savo darbą. (...) Mūsų vienybė išliks ir mes suprantame, kad būtent ji daro mus stiprius“, – sakė M. Sinkevičius.
Rutte: atsako priemonės ne visada yra viešos
Savo ruožtu NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pripažino, kad Rusijai priskiriama priešiška veikla vadinamojoje pilkojoje zonoje gali turėti realių pasekmių. Vis dėlto, pasak jo, Aljansas turi priemonių į tokius veiksmus atsakyti, o atsakas nebūtinai yra viešas ar analogiškas įvykdytai atakai.
„Turime visas atsako galimybes – kartais jos matomos, kartais ne. Jos ne visada viešos ir ne visada principu „akis už akį“, – sakė M. Rutte.
NATO vadovas taip pat paragino sąjungininkes dalytis turima informacija apie Rusijai galimai priskiriamus incidentus, kad Aljansas galėtų susidaryti bendrą vaizdą apie vykdomą priešišką veiklą.
„Atsako galimybės yra. Darome tai, kas būtina“, – pabrėžė M. Rutte.
Pasak jo, svarbu išlikti ramiems ir tęsti pasirengimą.
„Išlikime ramūs ir tęskime savo darbą. Mes esame stipresni ir jie tai žino“, – teigė NATO generalinis sekretorius.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Europos valstybėse fiksuojama įvairių hibridinių incidentų, o Rusijos veiksmai siejami su sabotažu, kibernetinėmis atakomis ir kitomis provokacijomis. Lietuvos žvalgyba šių metų grėsmių vertinime nurodė, kad Maskva priešiška veikla siekia skleisti karo ir chaoso baimę Europos visuomenėse, mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis bei silpninti paramą Ukrainai.
Antradienį M. Sinkevičius Briuselyje susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi M. Rutte. NATO būstinėje vykusiame susitikime daugiausia dėmesio skirta Aljanso rytinio flango saugumui ir gynybai.
Jokūbas Šiuipys (ELTA)
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