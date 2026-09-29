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Sinkevičius apie hibridines atakas: „Darome daugiau, nei yra matoma viešai“

2026-09-29 12:27 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-29 12:27
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Rusijai siekiant hibridinėmis atakomis skleisti baimę ir skaldyti Vakarų visuomenes, Lietuva ir jos sąjungininkės daro daugiau, nei yra matoma viešai, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, visuomenę būtina informuoti apie egzistuojančias grėsmes, tačiau kartu svarbu jų nepervertinti ir neskatinti nepagrįstos baimės.

Mindaugas Sinkevičius, Sinkevičius
GALERIJA (5)

Rusijai siekiant hibridinėmis atakomis skleisti baimę ir skaldyti Vakarų visuomenes, Lietuva ir jos sąjungininkės daro daugiau, nei yra matoma viešai, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, visuomenę būtina informuoti apie egzistuojančias grėsmes, tačiau kartu svarbu jų nepervertinti ir neskatinti nepagrįstos baimės.

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Premjero teigimu, viešojoje erdvėje pastaruoju metu daug kalbama apie Rusijos keliamas grėsmes, tačiau dalis valstybių ir NATO pasirengimo nėra matoma visuomenei.

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„Mes darome daugiau, nei yra matoma viešai. Investuojame, ruošiamės, dirbame su visuomenėmis, jas raminame“, – kalbėjo Vyriausybės vadovas.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

Vis dėlto, anot jo, apie realias grėsmes visuomenę informuoti būtina.

„Jeigu grėsmė egzistuoja, visuomenei apie ją būtina pasakyti. Tačiau negalima perdėti ir sakyti, kad kažkas įvyks per artimiausius mėnesius ar savaites“, – pabrėžė M. Sinkevičius.

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Premjeras pažymi šiuo metu nematantis žvalgybinės informacijos, kuri rodytų, kad Rusija ruoštųsi konkretiems veiksmams artimiausiu metu. Todėl, jo teigimu, sąjungininkai turėtų ramiai tęsti pasirengimą ir išlaikyti vienybę.

„Rizika išlieka, tačiau turime ramiai dirbti savo darbą. (...) Mūsų vienybė išliks ir mes suprantame, kad būtent ji daro mus stiprius“, – sakė M. Sinkevičius.

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Sinkevičius Briuselyje susitinka su ES ir NATO vadovais

ELTA primena, kad pastaruoju metu Europos valstybėse fiksuojama įvairių hibridinių incidentų, o Rusijos veiksmai siejami su sabotažu, kibernetinėmis atakomis ir kitomis provokacijomis. Lietuvos žvalgyba šių metų grėsmių vertinime nurodė, kad Maskva priešiška veikla siekia skleisti karo ir chaoso baimę Europos visuomenėse, mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis bei silpninti paramą Ukrainai.

Antradienį M. Sinkevičius Briuselyje susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi M. Rutte. NATO būstinėje vykusiame susitikime daugiausia dėmesio skirta Aljanso rytinio flango saugumui ir gynybai.

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