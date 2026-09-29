Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius NATO vadovą kitais metais pakvietė į Lietuvą

2026-09-29 12:16 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-29 12:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Briuselyje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius pakvietė jį kitais metais atvykti į Lietuvą ir sudalyvauti oficialiame Vokietijos brigados dislokavimo renginyje. 

Mindaugas Sinkevičius Juliaus Kalinsko nuotr./Fotobankas.
GALERIJA (5)

Briuselyje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius pakvietė jį kitais metais atvykti į Lietuvą ir sudalyvauti oficialiame Vokietijos brigados dislokavimo renginyje. 

REKLAMA
0

„Mes intensyviai ruošiamės nuolatiniam Vokietijos brigados dislokavimui iki 2027 m. pabaigos. Nuosekliai judame užsibrėžto tikslo link. Pasinaudoju šia proga pakviesti jus 2027 metais bent jau sudalyvauti iškilmingame atidaryme ir visiško brigados veikimo pradžioje. Todėl turime viską įgyvendinti laiku – laikytis nustatytų terminų ir išvengti bet kokių vėlavimų. Politinės valios tam yra“, – bendroje spaudos konferencijoje su M. Rutte teigė M. Sinkevičius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

Ministras pirmininkas kiek anksčiau sakė turįs patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. 

REKLAMA
REKLAMA

Taip jis kalbėjo Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje.

Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad šalis partnerė laikysis savo pažadų. Jo teigimu, pilnos karių sudėties turėtume sulaukti iki kitų metų pabaigos.

REKLAMA

Savanoriai yra užpildę beveik 80 proc. pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje

Vokietijos gynybos ministerija skelbė, kad ministras Borisas Pistorius ketina nurodyti privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotąją brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje.

Ministerijos duomenimis, šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80 proc. pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad, panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų.

REKLAMA
REKLAMA

Trūkstant darbuotojų, taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotes, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus.

Ministerija pranešė apie pastebimą savanorių paraiškų skaičiaus augimą nuo balandžio pabaigos – tarnauti brigadoje savanoriškai pasisiūlė daugiau nei 2,5 tūkst. karių.

ELTA primena, kad Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vokiečių brigada Lietuvoje surengė vadavietės procedūrų patikrinimo pratybas

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų