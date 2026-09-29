Sinkevičius NATO vadovą kitais metais pakvietė į Lietuvą

„Mes intensyviai ruošiamės nuolatiniam Vokietijos brigados dislokavimui iki 2027 m. pabaigos. Nuosekliai judame užsibrėžto tikslo link. Pasinaudoju šia proga pakviesti jus 2027 metais bent jau sudalyvauti iškilmingame atidaryme ir visiško brigados veikimo pradžioje. Todėl turime viską įgyvendinti laiku – laikytis nustatytų terminų ir išvengti bet kokių vėlavimų. Politinės valios tam yra“, – bendroje spaudos konferencijoje su M. Rutte teigė M. Sinkevičius.
Ministras pirmininkas kiek anksčiau sakė turįs patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti.
Taip jis kalbėjo Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad šalis partnerė laikysis savo pažadų. Jo teigimu, pilnos karių sudėties turėtume sulaukti iki kitų metų pabaigos.
Savanoriai yra užpildę beveik 80 proc. pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje
Vokietijos gynybos ministerija skelbė, kad ministras Borisas Pistorius ketina nurodyti privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotąją brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje.
Ministerijos duomenimis, šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80 proc. pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad, panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų.
Trūkstant darbuotojų, taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotes, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus.
Ministerija pranešė apie pastebimą savanorių paraiškų skaičiaus augimą nuo balandžio pabaigos – tarnauti brigadoje savanoriškai pasisiūlė daugiau nei 2,5 tūkst. karių.
ELTA primena, kad Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
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