Sinkevičius Briuselyje susitiks su NATO bei ES vadovais

„Lietuva išlaiko įsipareigojimą į gynybą investuoti daugiau kaip 5 proc. BVP. Esame pasirengę sudaryti geriausias sąlygas sąjungininkų kariams – Vokietijos ir JAV karių dislokavimas Lietuvoje yra esminis mūsų saugumo elementas. Mano įsitikinimu, dabar didžiausias prioritetas turėtų būti teikiamas NATO oro gynybos stiprinimui. Matome, kad agresyvūs Rusijos veiksmai jau atvirai nebeatsiriboja vien Rytų flangu, o pasiekia kitas Europos valstybes. Reikalingas koordinuotas ir jungtinis NATO bloko veikimas. Lietuva daro savo darbus ir pasitiki sąjungininkais“, – pranešime spaudai cituojamas M. Sinkevičius.
Susitiks su kitais ES vadovais
Antradienį M. Sinkevičius Briuselyje taip pat susitiks su Europos Parlamento (EP) pirmininke Roberta Metsola, EP Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pirmininke Iratxe Garcia Perez, Europos Komisijos (EK) nariais Valdžiu Dombrovskiu ir Andriumi Kubiliumi bei su Lietuvos nuolatinės atstovybės prie NATO darbuotojais.
Tuo metu pirmadienį premjeras susitiko su EK pirmininke Ursula von der Leyen. Šiame susitikime aptarti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai 2027 m. prioritetai, ES saugumo ir gynybos politika, vykstančios derybos dėl ES Daugiametės finansinės programos, tolesnė parama Ukrainai.
Pirmojo užsienio vizito vyko į Latviją
Kaip skelbė ELTA, pirmojo užsienio vizito M. Sinkevičius rugpjūtį vyko į Latviją, kur susitiko su šios šalies Vyriausybės ir parlamento vadovais bei prezidentu Edgaru Rinkevičiumi.
Taip pat M. Sinkevičius lankėsi Estijoje, kur susitiko su šios šalies ministru pirmininku Kristenu Michalu.
Rugsėjį Vyriausybės vadovas lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su šios valstybės ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu.
Kaip skelbė ELTA, liepos viduryje patvirtinus XXI Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjeras M. Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai.
M. Sinkevičiaus vadovaujamą Vyriausybę suformavo Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
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