Prokuratūra tiria galimus pažeidimus buvusiame GMPT Radviliškio padalinyje – žiniasklaida

Pasak GMPT darbuotojų, padalinyje jie susidūrė su vadovybės spaudimu, viešu menkinimu, netinkamu darbo organizavimu bei komunikacija, rašo naujienų portalas „15min“. Taip pat buvo keliami klausimai dėl darbuotojų ir pacientų duomenų naudojimo bei galimos narkotinių ir psichotropinių vaistų kontrolės pažeidimų.
GMPT teigia situaciją žinanti
Darbuotojų teigimu, dėl susiklosčiusios situacijos atsakomybė tenka buvusiam GMPT Radviliškio padalinio vadovui Justinui Stašiui ir kitiems administracijos vadovams. Dėl padėties padalinyje darbuotojai taip pat kreipėsi į įvairias institucijas.
GMPT portalui teigė situaciją žinanti ir nurodė, kad imsis priemonių.
„GMPT apie Šiaulių filiale atliekamus atitinkamų kontroliuojančių institucijų veiksmus yra informuota. Institucijoms nustačius pažeidimus, GMPT atliks tarnybinį patikrinimą“, – komentare portalui nurodė GMPT Teisės ir dokumentų valdymo skyriaus vadovė Jolita Augustinavičienė.
Buvęs Radviliškio GMPT vadovas J. Stašys šiuo metu dirba GMPT Šiaulių filialo Greitosios medicinos pagalbos dispečerinės ir brigadų valdymo skyriaus vadovo pavaduotoju.
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