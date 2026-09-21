Vilniuje nulaužtos Lietuvos ir Ukrainos vėliavos: kaltinimai pareikšti 3 asmenims

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamieji E. J. ir D. K., būdami neblaivūs, š. m. rugsėjo 14 d. naktį Vilniuje, Gedimino pr., demonstratyviai nulaužė nuo pastato pakabintą Ukrainos valstybės vėliavą ir pabėgo. Netrukus jie buvo sulaikyti.
Per itin trumpą laiką išaiškinti asmenys dėl valstybės simbolių išniekinimo
Rugsėjo 15 d. naktį Vilniuje, Islandijos g. nuo pastato, aplinkinių žmonių akivaizdoje, vandališkais veiksmais buvo nuplėšta Lietuvos valstybės vėliava ir nulaužta jos stiebo dalis. Dėl šio įvykio pradėto ikiteisminio tyrimo metu kaltinimai buvo pareikšti M. J. K.-J.
Atlikus ikiteisminių tyrimų proceso veiksmus per kelias dienas šie tyrimai buvo baigti. Minėtiems ikiteisminiams tyrimams vadovavo ir organizavo Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 3 skyriaus vyriausioji prokurorė, o tyrimus atliko Vilniaus apskrities VPK 3-ojo policijos komisariato pareigūnai.
Už valstybės simbolių išniekinimą baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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