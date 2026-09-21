Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje nulaužtos Lietuvos ir Ukrainos vėliavos: kaltinimai pareikšti 3 asmenims

2026-09-21 12:41 / šaltinis: Pranešimas spaudai
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-21 12:41
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniaus apylinkės prokuratūra surašė pareiškimus dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir Vilniaus miesto apylinkės teismui perdavė nagrinėti dvi baudžiamąsias bylas dėl Lietuvos valstybės, užsienio valstybės simbolių išniekinimo ir viešosios tvarkos pažeidimo. Kaltinimai pareikšti 3 asmenims.

Ukrainos vėliava (Žygimantas Gedvila/Fotobankas)

Vilniaus apylinkės prokuratūra surašė pareiškimus dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir Vilniaus miesto apylinkės teismui perdavė nagrinėti dvi baudžiamąsias bylas dėl Lietuvos valstybės, užsienio valstybės simbolių išniekinimo ir viešosios tvarkos pažeidimo. Kaltinimai pareikšti 3 asmenims.

REKLAMA
0

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamieji E. J. ir D. K.,  būdami neblaivūs, š. m. rugsėjo 14 d. naktį Vilniuje, Gedimino pr., demonstratyviai nulaužė nuo pastato pakabintą Ukrainos valstybės vėliavą ir pabėgo. Netrukus jie buvo sulaikyti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per itin trumpą laiką išaiškinti asmenys dėl valstybės simbolių išniekinimo

Rugsėjo 15 d. naktį Vilniuje, Islandijos g. nuo pastato, aplinkinių žmonių akivaizdoje, vandališkais veiksmais buvo nuplėšta Lietuvos valstybės vėliava ir nulaužta jos stiebo dalis. Dėl šio įvykio pradėto ikiteisminio tyrimo metu kaltinimai buvo pareikšti M. J. K.-J.

REKLAMA
REKLAMA

Atlikus ikiteisminių tyrimų proceso veiksmus per kelias dienas šie tyrimai buvo baigti. Minėtiems ikiteisminiams tyrimams vadovavo ir organizavo Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 3 skyriaus vyriausioji prokurorė, o tyrimus atliko Vilniaus apskrities VPK 3-ojo policijos komisariato pareigūnai.

Už valstybės simbolių išniekinimą baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų