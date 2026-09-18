Atėjo pirkti televizoriaus, bet pro duris pamatė moters ranką: iškvietus policiją paaiškėjo siaubinga tiesa

Nusikaltimas viename Utenos daugiabutyje buvo įvykdytas praėjusių metų balandį. Kartu su motina jos bute gyvenantis I. A., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų, siekdamas pagrobti jai priklausantį turtą, moterį pasmaugė.
Nužudęs motiną, uteniškis pardavė kai kuriuos jai priklausančius daiktus ir gautus pinigus išleido narkotikams bei alkoholiui, nurodoma pranešime spaudai.
Kitą rytą I. A. į butą pasikvietė pažįstamą vyrą ir pasiūlė jam pirkti motinai priklausiusį televizorių. Kaltinamajam nuėjus į motinos kambarį ieškoti televizoriaus pultelio, pirkėjas pro praviras duris pastebėjo moters ranką. Išsigandęs vyras pabėgo iš buto ir iškvietė policiją.
Ikiteisminį tyrimą atliko Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai, o tyrimai vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.
Šių metų rugsėjo 10 dieną Panevėžio apygardos teismas pripažino I. A. kaltu dėl artimo šeimos nario nužudymo iš savanaudiškų paskatų ir subendrinus skyrė jam 18 metų ir 1 mėnesio laisvės atėmimo bausmę.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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