Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Atėjo pirkti televizoriaus, bet pro duris pamatė moters ranką: iškvietus policiją paaiškėjo siaubinga tiesa

2026-09-18 09:43 / šaltinis: Pranešk naujieną
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-18 09:43
Pridėkite kaip šaltinį Google

Teisme griežtą nuosprendį išgirdo 50-metis Utenos gyventojas I. A. – vyras pripažintas kaltu nužudęs savo motiną iš savanaudiškų paskatų. Nustatyta, kad anksčiau 9 kartus teistas vyras garbaus amžiaus moterį nužudė, nes pritrūko pinigų narkotikams ir alkoholiui.

Švyturėliai (BNS nuotr.)
GALERIJA (17)

Teisme griežtą nuosprendį išgirdo 50-metis Utenos gyventojas I. A. – vyras pripažintas kaltu nužudęs savo motiną iš savanaudiškų paskatų. Nustatyta, kad anksčiau 9 kartus teistas vyras garbaus amžiaus moterį nužudė, nes pritrūko pinigų narkotikams ir alkoholiui.

REKLAMA
9

Nusikaltimas viename Utenos daugiabutyje buvo įvykdytas praėjusių metų balandį. Kartu su motina jos bute gyvenantis I. A., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų, siekdamas pagrobti jai priklausantį turtą, moterį pasmaugė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nužudęs motiną, uteniškis pardavė kai kuriuos jai priklausančius daiktus ir gautus pinigus išleido narkotikams bei alkoholiui, nurodoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija

Kitą rytą I. A. į butą pasikvietė pažįstamą vyrą ir pasiūlė jam pirkti motinai priklausiusį televizorių. Kaltinamajam nuėjus į motinos  kambarį ieškoti televizoriaus pultelio, pirkėjas pro praviras duris pastebėjo moters ranką. Išsigandęs vyras pabėgo iš buto ir iškvietė policiją.

REKLAMA

Ikiteisminį tyrimą atliko Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai, o tyrimai vadovavo ir valstybinį kaltinimą  teisme palaikė Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.

Šių metų rugsėjo 10 dieną Panevėžio apygardos teismas pripažino I. A. kaltu dėl artimo šeimos nario nužudymo iš savanaudiškų paskatų ir subendrinus skyrė jam 18 metų ir 1 mėnesio laisvės atėmimo bausmę.  

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Nu!
Nu!
2026-09-18 11:17
Vieno kalinio išlaikymas dienai mokesčių mokėtojams kainuoja virš 60 eurų,mėnesiui kainuoja beveik 1900 eurų,metams kainuoja beveik 22.000 eurų - 18 metų beveik 400.000 eurų,atsižvelgiant į tai,kad kasmet ta išlaikymo suma didinama,tai vieno urоdo išlaikymas atsies pusę milijono. Gražinti mirties bausmę!
Atsakyti
nesuprantu
nesuprantu
2026-09-18 12:08
kodėl jiems neduodama darbo? jie turi save išlaikyt,ar jiems sąlygos kaip nekaltų mergelių vienuolyne? jeigu jie dirbt nenori,-neduot ėst .
Atsakyti
Marta
Marta
2026-09-18 10:08
Neberūrit apie ką daugiau rašyt.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų