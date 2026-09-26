Nuo spalio 1-osios – dideli pokyčiai dėl „Smart-ID“: tūkstančiai lietuvių nebeprisijungs prie banko?

Pirmą kartą „Smart-ID“ paskyrą kuriantys žmonės nuo spalio galės rinktis du būdus: registruotis su „Mobile-ID“ arba atvykti į banko skyrių. „Mobile-ID“ neturintiems naujiems naudotojams nuotolinės registracijos galimybės neliks.
Anksčiau „Smart-ID“ jau naudoję gyventojai turės daugiau pasirinkimų. Naują paskyrą jie galės susikurti su „Mobile-ID“, banko skyriuje, biometriniu būdu arba naudodami kitame įrenginyje veikiančią savo „Smart-ID“ paskyrą.
Iš naujo registruotis gali prireikti pasibaigus paskyros galiojimui, pakeitus ar praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę.
„Keičiasi „Smart-ID“ registracijos tvarka: asmens tapatybės kortelės, kuri nuskaitoma kortelių skaitytuvu, nebebus galima naudoti nei kuriant naują paskyrą pirmą kartą, nei registruojantis pakartotinai.
Pirmą kartą paskyrą kuriantiems gyventojams lieka du dažniausiai pasirenkami būdai – registracija su „Mobile-ID“ arba banko padalinyje. Naujos paskyros, kuriamos naudojant asmens tapatybės kortelę su kortelių skaitytuvu, sudarė tik nedidelę visų registracijų dalį, tad daugumai gyventojų šis pokytis neturėtų sukelti papildomų nepatogumų“, – aiškino „SK ID Solutions“ verslo vadovas Lietuvoje Evaldas Stonkus.
Baigs galioti 184 tūkst. paskyrų
E. Stonkus naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad 2026 metų ketvirtąjį ketvirtį baigs galioti apie 184 tūkst. Lietuvoje naudojamų „Smart-ID“ paskyrų.
Šių paskyrų naudotojai registruodamiesi iš naujo galės rinktis vieną iš keturių būdų:
- biometrinį tapatybės nustatymą;
- kitame įrenginyje veikiančią savo „Smart-ID“ paskyrą;
- registraciją banko padalinyje;
- registraciją naudojant aktyvią „Mobile-ID“ paskyrą.
Gyventojai tikslią paskyros galiojimo pabaigos datą gali sužinoti atsidarę „Smart-ID“ programėlę ir pasirinkę meniu punktą „Naudotojo informacija“.
Galiojimo terminą taip pat galima pasitikrinti „Smart-ID“ portale. Jame reikia pasirinkti „Įeikite į „Smart-ID“ portalą“ ir prisijungti naudojant savo paskyrą.
Kam pokytis gali sukelti keblumų?
Pokytis tiesiogiai palies žmones, kurie paskyrą registruodavo naudodami asmens tapatybės kortelę ir prie kompiuterio prijungiamą kortelių skaitytuvą. Vis dėlto bendrovės duomenys rodo, kad šis būdas pasirenkamas retai.
„Šiuo metu juo užregistruojama mažiau nei 1 proc. visų naujų „Smart-ID“ paskyrų, gyventojai dažniau renkasi kitus registracijos būdus. Jais ir toliau bus galima sukurti naują „Smart-ID“ paskyrą“, – komentavo E. Stonkus.
Bendrovė negalėjo įvardyti konkrečių amžiaus ar kitų gyventojų grupių, kurioms pakeitimas gali sukelti daugiausia sunkumų. Pasak jos atstovo, „SK ID Solutions“ neprofiliuoja turimų duomenų.
E. Stonkus patikino, kad spalį įsigaliosiantys pakeitimai susiję tik su naujų „Smart-ID“ paskyrų kūrimu ir registravimu. Jau veikiančių paskyrų naudojimui jie įtakos neturės.
„Pokytis susijęs su „Smart-ID“ paskyrų kūrimu, o ne su prieiga prie elektroninių paslaugų. Todėl dėl šio pakeitimo nei esami, nei būsimi „Smart-ID“ naudotojai, naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis, neturėtų patirti jokių sutrikimų“, – paaiškino jis.
Taigi galiojanti paskyra spalio 1-ąją nenustos veikti, o gyventojams vien dėl pasikeitusios registracijos tvarkos nereikės atlikti jokių papildomų veiksmų. Registracijos būdą reikės rinktis tik kuriant naują paskyrą arba registruojantis iš naujo.
Kaip registruotis biometriniu būdu?
Biometriniu būdu naują paskyrą gali susikurti anksčiau „Smart-ID“ jau naudoję žmonės. Tam reikalingas pasas arba asmens tapatybės kortelė su elektroniniu lustu ir NFC funkciją palaikantis telefonas.
„Registruojantis biometriniu būdu tapatybė patvirtinama naudojant pasą arba asmens tapatybės kortelę su elektroniniu lustu. Dokumento duomenys nuskaitomi telefonu, palaikančiu NFC funkciją, o naudotojo tapatybė patvirtinama atliekant biometrinį veido atpažinimą. Todėl nei kortelių skaitytuvo, nei apsilankymo banko skyriuje nereikia“, – aiškino E. Stonkus.
Naują paskyrą taip pat galima patvirtinti kitame įrenginyje veikiančia savo „Smart-ID“ paskyra. Šį būdą gali rinktis pilnamečiai asmenys, kurių ankstesnė paskyra buvo užregistruota banko skyriuje, vis dar yra aktyvi, o naudotojas turi prieigą prie įrenginio, kuriame ji veikia.
Norint naudotis visomis programėlės funkcijomis, rekomenduojama iš anksto patikrinti telefono operacinę sistemą:
- „Android“ telefone turėtų būti įdiegta „Android 10“ arba naujesnė versija;
- „iPhone“ telefone – „iOS 15“ arba naujesnė versija;
- biometrinei registracijai reikalingas NFC funkciją palaikantis įrenginys.
„Smart-ID“ Lietuvoje naudojasi daugiau kaip 1,8 mln. žmonių, arba apie 64 proc. šalies gyventojų. Vienas naudotojas per mėnesį vidutiniškai atlieka 22 operacijas, o bendras jų skaičius siekia apie 35 mln. Per pastaruosius 12 mėnesių Lietuvoje užregistruota daugiau kaip 1,08 mln. naujų „Smart-ID“ paskyrų.