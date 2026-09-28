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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

NATO pajėgų Europoje vadas atskleidė, ko siekia Rusija: „Tai neveikia“

2026-09-28 19:35 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 19:35
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Rusijos sabotažo kampanijai Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pirmadienį pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas.

NATO vėliava 123rf.com
GALERIJA (23)

Rusijos sabotažo kampanijai Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pirmadienį pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas.

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„Valstybės nurodymu vykdomas sabotažas tampa vis įžūlesnis“, – Europos Sąjungos (ES) įstatymų leidėjų komitetui sakė JAV generolas Alexusas Grynkewichas.

Jis paminėjo neseniai įvykusius incidentus, įskaitant drono su sprogmenimis aptikimą Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudymą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį.

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„Tai aiškūs pavyzdžiai, kaip bandoma įbauginti ir suskaldyti mūsų vieningą paramą Ukrainai. Tai neveikia“, – sakė jis ir pabrėžė, kad Danija po minėto incidento skubiai patvirtino naują pagalbą Ukrainai.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

NATO šalys „gali susidoroti su šiomis grėsmėmis“

„Jei jūsų šalis patirs hibridinį išpuolį, stipresnė valia remti Ukrainą parodys rusams, kad jų strategija neveikia, ir galbūt privers juos atsisakyti tos strategijos“, – vėliau pridūrė jis.

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A. Grynkewichas teigė, kad bendradarbiaudamos NATO šalys „gali susidoroti su šiomis grėsmėmis ir mes su jomis susidorojame“.

„Mūsų keitimasis informacija ir mūsų koordinavimo mechanizmai kasdien stiprėja, ir nors negalime kalbėti apie viską, ką darome, galiu pasakyti, kad mes aptinkame, nustatome šaltinius ir reaguojame, kai kyla šios hibridinės grėsmės“, – sakė jis.

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Europos vyriausybės teigia, kad Maskva intensyvina sabotažo ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus tuo metu, kai Kremliaus pajėgoms sunkiai sekasi žengti į priekį fronte, praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo jų invazijos pradžios.

A. Grynkewichas paragino valdžios institucijas viešai skelbti kaltininkus, kai tik bus patvirtinta, kas stovi už bet kokių incidentų, ir koordinuoti atsaką su sąjungininkais.

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