Maskva perėmė Vokietijos bendrovės „Metro“ verslą Rusijoje

Prezidento Vladimiro Putino pasirašytame įsake nurodyta, kad „Metro Cash and Carry“ veikla Rusijoje perduota bendrovės „UK Torg RUS“ „laikinajam valdymui“.
Šio mėnesio pradžioje Maskva perėmė Šveicarijos maisto milžinės „Nestlé“, taip pat Prancūzijos mažmeninės prekybos įmonės „Auchan“ ir buvusio „Leroy Merlin“ statybos bei namų apyvokos prekių tinklo verslą ir turtą.
Naujausioje metinėje ataskaitoje bendrovė nurodė, kad jos pardavimai Rusijoje 2024–2025 finansiniais metais siekė 2,6 mlrd. eurų.
Naujausioje ketvirčio ataskaitoje sakoma, kad „Metro“ įmonių grupės Rusijoje pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d. sudarė 152 mln. eurų.
Rusijos karas Ukrainoje
Kremliui užpuolus Ukrainą, dauguma Vakarų bendrovių greitai pardavė savo veiklą ir turimą turtą Rusijoje arba bent jau juos atskyrė, nes sankcijos apsunkino prekybą daugeliu prekių. Kitos įmonės liko Rusijoje ir tvirtino, kad rūpinasi savo darbuotojų ar piliečių gerove, bet dažnu atveju smarkiai apribojo savo veiklą.
Nuo tada Rusija trukdo įmonėms pasitraukti, reikalauja prezidento leidimo sandoriams arba tiesiog konfiskuoja turtą.
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