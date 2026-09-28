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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Maskva perėmė Vokietijos bendrovės „Metro“ verslą Rusijoje

2026-09-28 19:24 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-28 19:24
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Pagal pirmadienį paskelbtą įsaką Rusijos valdžia perėmė Vokietijos didmeninės prekybos ir maisto mažmeninės prekybos įmonės „Metro“ turtą ir perdavė jį laikinajam valdymui. Tai naujausias atvejis virtinėje verslo perėmimų, susijusių su Ukrainą remiančiomis šalimis.

Rusijos vėliava (ELTA nuotr.)
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Pagal pirmadienį paskelbtą įsaką Rusijos valdžia perėmė Vokietijos didmeninės prekybos ir maisto mažmeninės prekybos įmonės „Metro“ turtą ir perdavė jį laikinajam valdymui. Tai naujausias atvejis virtinėje verslo perėmimų, susijusių su Ukrainą remiančiomis šalimis.

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Prezidento Vladimiro Putino pasirašytame įsake nurodyta, kad „Metro Cash and Carry“ veikla Rusijoje perduota bendrovės „UK Torg RUS“ „laikinajam valdymui“.

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Šio mėnesio pradžioje Maskva perėmė Šveicarijos maisto milžinės „Nestlé“, taip pat Prancūzijos mažmeninės prekybos įmonės „Auchan“ ir buvusio „Leroy Merlin“ statybos bei namų apyvokos prekių tinklo verslą ir turtą.

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Naujausioje metinėje ataskaitoje bendrovė nurodė, kad jos pardavimai Rusijoje 2024–2025 finansiniais metais siekė 2,6 mlrd. eurų.

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Naujausioje ketvirčio ataskaitoje sakoma, kad „Metro“ įmonių grupės Rusijoje pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d. sudarė 152 mln. eurų.

Rusijos karas Ukrainoje

Kremliui užpuolus Ukrainą, dauguma Vakarų bendrovių greitai pardavė savo veiklą ir turimą turtą Rusijoje arba bent jau juos atskyrė, nes sankcijos apsunkino prekybą daugeliu prekių. Kitos įmonės liko Rusijoje ir tvirtino, kad rūpinasi savo darbuotojų ar piliečių gerove, bet dažnu atveju smarkiai apribojo savo veiklą.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Nuo tada Rusija trukdo įmonėms pasitraukti, reikalauja prezidento leidimo sandoriams arba tiesiog konfiskuoja turtą.

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