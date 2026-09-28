Miunchene ūžia „Oktoberfest“ festivalis: skaičiuojamos rekordinės bokalų vagystės

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Padavėja Oktoberfeste vienu kartu neša bene 20 litrinių bokalų alaus. Nors ne visi bokalai iki stalo atkeliauja pilni, padavėją alaus laukianti kompanija pasitinka ovacijomis.
Miunchene liejasi ne tik alus, bet ir geros emocijos. Legendinis alaus festivalis „Oktoberfest“ įpusėjo.
„Mes tiesiog mėgaujamės „Oktoberfest“, atmosfera ir saule“, – sakė „Oktoberfest“ dalyvis Rainer'as Funk'as.
Tokios linksmybės verda „Oktoberfeste“ merginos skuba sėsti ant vadinamojo „Velnio rato“ – daugiau kaip šimtmetį „Oktoberfeste“ veikiančio atrakciono. Dėl šios pramogos šiemet kilo skandalas.
Paaiškėjo, kad vien „Facebooke“ ir „Instagrame“ atsirado 32 tūkst. vaizdo įrašų, kuriuose, piktavaliai filmuoja moterims po sijonais.
Iš festivalio vagia bokalus
Skandalingas ir Oktoberfesto dalyvių noras nukniaukti tradicinius festivalio bokalus. Organizatoriai dalyvių vagyste nekaltina, skelbia, kad festivaliui įpusėjus, „susigrąžino“ – surankiojo apylinkėse ar atsiėmė iš dalyvių virš 50 tūkst. bokalų. Pernai per visą šventę tokių susigrąžintų bokalų buvo beveik 60 tūkst.
Tuo metu festivalio dalyviai fiksavo makarenos ritmu „Oktoberfeste“ patruliuojančius policijos pareigūnus. Apie neeilinę atmosferą liudija ir trečią kartą „Oktoberfeste“ dalyvaujantis Terry’is iš Jungtinių Valstijų.
„Šiandien keturias valandas važiavau traukiniu į Miuncheną – tiesiog norėjau vėl pajusti „Oktoberfest“ atmosferą, o šįvakar vėl laukia keturių valandų kelionė atgal. Tai tiesiog nuostabu“, – aiškino „Oktoberfest“ dalyvis Terry'is Kennedy'is.
Tradicinis 191 alaus festivalis vyks iki spalio 4 dienos.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.