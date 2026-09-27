Tragiška avarija Vokietijoje: apvirto autobusas, yra žuvusiųjų

Mirtinas eismo įvykis nutikos apie 6 val. ryto greitkelyje A96 netoli sankryžos į rytus nuo Buchloe miestelio.
Policijos atstovas spaudai nenurodė tikslaus sužeistųjų skaičiaus ir neatskleidė, ar žmonės buvo sužaloti sunkiai. Taip pat neaišku, ar žuvusieji buvo autobuso keleiviai.
Buchloe miestelis yra įsikūręs prie greitkelio A96, tarp Miuncheno ir Memingeno.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.