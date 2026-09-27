Latvijoje degalai pigs, o Lietuvoje mokėsime dar daugiau? „Atsilieps per maisto bei paslaugų kainas“

Tačiau mūsų premjeras su finansų ministru sekti latvių pėdomis neketina. Vis dėlto mažinti mokesčius socialdemokratus spaudžia ne tik koalicijos partneriai, bet ir Lietuvos banko vadovas.
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Kaimyninės Latvijos degalinėse dyzelino litras pastaruoju metu kainuoja 10 centų pigiau nei Lietuvoje. Tik benzino litras dėl didesnių mokesčių yra 5 centais brangesnis nei pas mus. Tačiau jau kitą savaitę, nuo spalio 1 d., Latvijoje degalai turėtų atpigti kone 10 centų už litrą.
Artėjant Seimo rinkimams, šios šalies valdantieji nusprendė iki metų pabaigos 8 centais sumažinti degalų mokesčius. Tad ne tik dyzelinas, bet ir benzinas tikėtinai bus pigesni nei mūsų šalyje, o Lietuva su aukštomis degalų kainomis liks brangiausia tarp visų kaimynių.
Mažinti kuro kainų – neketina
Ir nors į energetikos krizę mokesčių mažinimu sureagavo ir latviai, mūsų finansų ministras ir toliau nesutinka mažinti degalų mokesčių Lietuvoje.
„Jūs latvių paklauskite, kiek tai kainuos jų biudžetui ir kiek laiko jie ištemps. Paskutiniai bandymai Lenkijoje kainavo 115 mln. eurų, jie nepasiteisino ir sprendimo nebepratęsė“, – sakė finansų ministras Taurimas Valys.
Nuo spalio perpus pigesnius traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietus pažadėjęs premjeras Mindaugas Sinkevičius degalų mokesčių mažinti taip pat nenori.
„Kol kas manome, kad reikėtų pradėti nuo viešojo transporto lengvatų, kurias esame apskaičiavę – jas valstybės biudžetui realizuoti pigiau“, – tikino M. Sinkevičius.
Vis dėlto ne tik vairuotojai bei verslininkai, bet ir valdančiosios koalicijos partneriai – valstiečiai su demokratais – jau spaudžia premjerą peržiūrėti degalų mokesčius ir galbūt pasekti latvių pėdomis.
„Nereaguodami, nemažindami ir nekeisdami, pinigus prarasime dar labiau. Tie, kurie sunaudoja daug kuro, jo prisipils kitur. Nieko nebūsime laimėję, būsime tik nuskriaudę vežėjus. Tai atsilieps per maisto bei paslaugų kainas, viskas nuguls į jas – liksime prie sudužusios geldos“, – sakė „valstiečių“ pirmininkas Aurelijus Veryga.
Tokius valdančiųjų partnerių reikalavimus mažinti degalų mokesčius finansų ministras smerkia, entuziazmo nerodo ir premjeras.
„Dažniausiai spaudžia tie, kurie nelabai susigaudo, kaip valdomas biudžetas. Palaukime galutinių sprendimų“, – kalbėjo T. Valys.
Visgi jau ir Lietuvos banko pirmininkas Gediminas Šimkus siūlo Vyriausybei stabdyti degalų kainų kilimą. Primindamas, kad, kainoms kylant, vairuotojai sumoka daugiau pridėtinės vertės mokesčio (PVM), banko vadovas ragina apsispręsti dėl kainų lygio, kurį pasiekus mokesčiai automatiškai mažėtų.
„Perviršis formuojasi, todėl turėtume ne atsitiktiniu būdu kaskart galvoti, kokia kaina tinkama, o turėti automatinį mechanizmą, kada įsijungtų perviršio naudojimas, kad būtų užkardytas degalų kainų didėjimas“, – sakė Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus.
Ar ryšis mažinti degalų mokesčius Lietuvoje jau šiemet, ar tik stabdys suplanuotą jų didinimą naujaisiais metais, valdančiosios koalicijos lyderiai ketina svarstyti susitikę kitos savaitės viduryje – prieš pat įsigaliojant mažesniems mokesčiams Latvijoje.
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