Autobusu keliavusios šeimos kelionė virto košmaru: vairuotojas atsisakė parduoti bilietą ir išlaipino?

Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi Elvyra (vardas pakeistas, tikrasis redakcijai žinomas), kuri papasakojo apie, jos teigimu, itin daug streso sukėlusią kelionę iš Šilalės į Vilnių. Moteris rugsėjo 20-ąją, sekmadienį, tarpmiestiniu autobusu keliavo kartu su dviem 5 ir 7 metų vaikais.
Elvyros teigimu, autobusui atvykus į Šilalės stotį, jo salonas buvo beveik tuščias, tačiau vairuotojas atsisakė parduoti bilietus iki Vilniaus ar bent Kauno, nes esą laisvų vietų nebebuvo. Keleivei buvo pasiūlyta bilietus pirkti atskiromis kelionės dalimis, todėl pirmiausia ji juos įsigijo tik iki Kryžkalnio.
„Kai paprašiau bilietų bent iki Kryžkalnio, paaiškėjo, kad sistemoje tiek nuo Kryžkalnio, tiek nuo Raseinių iki Vilniaus bilietai galimai išpirkti. Mums jau išvykus, vairuotojas nukreipė pirkti bilietus tam pačiam reisui per „FlixBus“ sistemą. Vadinasi, kad važiuodami tuo pačiu autobusu turėjome sumokėti gerokai brangiau“, – pasakojo moteris.
Anot jos, įtampa dar labiau išaugo autobusui pasiekus Tauragę. Čia šeimos esą buvo pasiteirauta, ar jai pavyko internetu nusipirkti bilietus tolesnei kelionės daliai.
„Buvo pasiūlyta išlipti ir laukti kito autobuso kelias valandas. Su mažais vaikais namus būtume pasiekę labai vėlai naktį, nors kitą rytą man reikėjo eiti į darbą, o vaikui – į mokyklą. Patirdami didžiulį stresą buvome priversti skubiai internetu pirkti bilietus iki 9-ojo forto“, – teigė Elvyra.
Bilietų pati moteris tuo metu įsigyti negalėjo, nes, kaip nurodė, dėl banko taikytų saugumo priemonių laikinai neveikė jos „Smart-ID“. Juos nuotoliniu būdu nupirko tuo metu Danijoje keliavęs jos vyras.
Pasak Elvyros, vyras pirko du bilietus – jai ir 7 metų vaikui, o penkiametį moteris vežėsi ant kelių, nes, jos žiniomis, tokio amžiaus vaikas turi teisę keliauti nemokamai.
Tačiau bilietus per „FlixBus“ sistemą pirkusi šeima, moters teigimu, negalėjo pasirinkti savaitgaliais šeimoms taikomos transporto lengvatos. Elvyra tvirtino, kad jai ir vyresniam vaikui turėjo būti pritaikyta 50 proc. nuolaida, tačiau už abu bilietus teko mokėti visą standartinę suaugusio keleivio kainą.
Kadangi už bilietus atsiskaitė Danijoje buvęs jos vyras, mokėjimas buvo atliktas Danijos kronomis, todėl šeima patyrė ir valiutos konvertavimo išlaidų.
„Galiausiai autobusas prisipildė, tačiau nepastebėjau, kad vairuotojas kitiems keleiviams būtų siūlęs bilietus įsigyti per „FlixBus“ platformą“, – sakė Elvyra.
Moteris pabrėžė, kad jai klausimų kelia ne tik už bilietus sumokėta suma, bet ir tai, kodėl beveik tuščiame autobuse iš pradžių nebuvo galima nusipirkti bilietų iki galutinio kelionės taško, nors vėliau jų atsirado kitoje pardavimo sistemoje. Bei kodėl negalėjo pasinaudoti Lietuvos teisės aktuose numatytomis lengvatomis.
„Valstybė garsiai skelbia apie pagalbą bei lengvatas šeimoms, tačiau praktikoje keleiviai paliekami likimo valiai prieš sistemų klaidas ir vairuotojų savivalę“, – dėstė keleivė.
Elvyros teigimu, tai nebuvo pirmas kartas, kai keliaudama su vaikais ji susidūrė su sunkumais dėl savaitgalio lengvatos.
Anksčiau vienas vairuotojas jai esą paaiškino neprivalantis informuoti keleivių apie pigesnės kelionės galimybę, nes lengvatas jie turi žinoti patys. Kitos kelionės iš Vilniaus į Šilalę metu vairuotojas, anot moters, atsisakė pritaikyti nuolaidą jai pačiai, nors vaikui bilietas buvo parduotas už pusę kainos.
„Vairuotojas pareiškė, kad tokio bilieto neduos, ir viskas, o jeigu man kažkas nepatinka, galiu eiti jo pirkti į kasą. Tačiau autobusas turėjo išvykti vos po minutės ar dviejų. Per kitą kelionę telefone pati suradau įstatymą ir parodžiau jį vairuotojui, bet pasipriešinimas išlieka iki šiol“, – tikino Elvyra.
Aiškina, kodėl taip galėjo nutikti
Kaip nurodo „Toks“ Marketingo skyriaus vadovė Gina Kvederė, pagal „Toks“ bendradarbiavimo su „FlixBus“ modelį, dalis konkretaus reiso vietų iš anksto skiriama pardavimui per „FlixBus“ sistemą.
„Tokias vietas autobusų vairuojai mato kaip užimtas, todėl jų parduoti negali. <...> Keleivė bilietą norėjo įsigyti autobuse, todėl vairuotojas galėjo pasiūlyti tik tas vietas ir tokiam atstumui, kurios jam buvo prieinamos“, – aiškina G. Kvederė.
Tolimesnėje maršruto vietoje prisijungus tiesiogiai prie „FlixBus“ sistemos, keleivė rado laisvų bilietų ir galėjo juos įsigyti per „FlixBus“ sistemą.
Anot jos, „Toks“ autobuso vairuotojas kelionės bilietams, įsigytiems autobuse, pritaikė priklausančias nuolaidas.
„Dėl <...> informacijos apie nuolaidų nepritaikymą „FlixBus“ sistemoje kreipėmės į savo partnerius. Jie informavo, kad apie situaciją žino ir šiuo metu ją aiškinasi.
Apgailestaujame dėl neigiamos keleivės patirties ir viliamės, kad kilusius nesklandumus su mūsų partneriu pavyks išspręsti artimiausiu metu.
Taip pat atkreipiame visų keleivių dėmesį į kelionių planavimą – palankiausia kelionių bilietais pasirūpinti kiek tik įmanoma iš anksto – tokiu atveju galima neskubant apsvarstyti visus galimus variantus ir atidžiai, be streso įvertinti aplinkybes. Be to, išankstinėje prekyboje visada būna didesnis bilietų pasirinkimas“, – pridėjo G. Kvederė.
Naujienų portalas tv3.lt pats kreipėsi į „FlixBus“, tačiau atsakymo nesulaukė.
Vežėjas privalo sudaryti galimybę lengvatinį bilietą įsigyti ir internetu, ir autobuse
Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) Komunikacijos skyriaus patarėja Dovilė Karužienė nurodė, kad institucija oficialaus Elvyros skundo kol kas nėra gavusi, o gavę skundą inicijuos tyrimą ir nustačius pažeidimą taikys įstatymuose nustatytas sankcijas.
LTSA paaiškino, kad sekmadienį su vaikais keliavusiai motinai turėjo būti taikoma 50 proc. bilieto kainos nuolaida. Tokia lengvata tėvams, kartu su vaikais keliaujantiems šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis, numatyta Transporto lengvatų įstatyme.
Atskira lengvata priklausė ir abiem – 5 bei 7 metų – vaikams. Jeigu vaikas iki septynerių metų imtinai užima atskirą sėdimąją ar miegamąją vietą, tolimojo susisiekimo transporte jam turi būti parduodamas bilietas su 50 proc. nuolaida. Vietinio susisiekimo maršrutu tokiam vaikui būtų taikoma 80 proc. nuolaida.
D. Karužienė pridūrė, kad perkant bilietą su nuolaida vaikui iki septynerių metų jo amžių patvirtinančio dokumento pateikti nereikia, jeigu nekyla abejonių dėl vaiko amžiaus.
Anot LTSA, už tai, kad keleivis realiai galėtų pasinaudoti jam priklausančia lengvata, atsakingas keleivius vežantis vežėjas. Jis privalo informuoti bilietų platinimo sistemų valdytojus apie taikomas nuolaidas ir užtikrinti, kad lengvatinius bilietus būtų galima įsigyti visais numatytais būdais – iš anksto internetu, autobuse, autobusų stotyse bei kitose bilietų platinimo vietose.
„Jeigu vežėjas nesudaro galimybės keleiviams įsigyti bilietų su lengvatomis arba nesudaro sąlygų bilietų platintojams jų parduoti, jam taikomos teisės aktuose numatytos sankcijos ir atsakomybė“, – komentavo D. Karužienė.
Vadinasi, kad keleivio nukreipimas į bilietų pardavimo platformą, kurioje jam priklausančios lengvatos pasirinkti neįmanoma, galėtų būti vertinamas kaip pažeidimas. Vis dėlto, ar taip nutiko konkrečiu Elvyros atveju, LTSA galėtų nustatyti tik gavusi oficialų skundą ir atlikusi tyrimą.
D. Karužienė taip pat pažymėjo, kad informacija apie pritaikytą lengvatą negali likti neužfiksuota. Parduodant elektroninį arba išduodant popierinį bilietą, skaitmeninėje duomenų bazėje ir pačiame biliete turi būti nurodyti visi privalomi duomenys, tarp jų – pagal teisės aktus pritaikyta lengvata ir jos dydis procentais.
LTSA paaiškino ir tai, kodėl beveik tuščiame autobuse keleiviui gali būti atsisakyta parduoti bilietą iki galutinės maršruto stotelės. Tolimojo susisiekimo autobusais žmonės gali būti vežami tik sėdimosiose vietose, o bilietą iš anksto įsigijęs keleivis turi teisę užimti jame nurodytą vietą.
Todėl fiziškai tuščia sėdynė nebūtinai yra laisva visą likusią kelionę. Jeigu ji jau parduota arba rezervuota keleiviui, turinčiam įlipti vėlesnėje maršruto stotelėje, vairuotojas negali tos pačios vietos kitam žmogui parduoti iki galutinės stotelės. Priešingu atveju vėlesnėje maršruto dalyje būtų viršytas autobuse leidžiamas keleivių skaičius.
Tačiau, jeigu autobuse yra laisvų ir kitiems keleiviams nerezervuotų vietų, elgtis turi būti kitaip.
„Ekipažas privalo parduoti bilietus visiems į autobusą įlipusiems keleiviams iš karto jiems įlipus“, – pabrėžė D. Karužienė.