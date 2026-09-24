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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Gediminas Šimkus siūlo automatinį degalų akcizo mažinimą augant kainoms

2026-09-24 17:47 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-24 17:47
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Degalų kainoms pakilus iki aukštumų ir Vyriausybei svarstant priemones, kaip sumažinti jų poveikį gyventojams ir verslui, Lietuvos banko (LB) vadovas siūlo politikams susitarti dėl degalų kainų lygio, kurį pasiekus jų apmokestinimas automatiškai būtų mažinamas.

Gediminas Šimkus (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (16)

Degalų kainoms pakilus iki aukštumų ir Vyriausybei svarstant priemones, kaip sumažinti jų poveikį gyventojams ir verslui, Lietuvos banko (LB) vadovas siūlo politikams susitarti dėl degalų kainų lygio, kurį pasiekus jų apmokestinimas automatiškai būtų mažinamas.

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Gediminas Šimkus siūlo, iš degalų surinkus daugiau pridėtinės vertės mokesčio (PVM) jis galėtų kompensuoti sumažinto akcizo pajamas.  

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„Mes kiekvieną kartą, kai padidėja degalų kaina, pradedam sukti galvą, tai kokiam lygyje ji turėtų būti, kada reikia veikti – ar nuo dviejų eurų, ar nuo dviejų  eurų dvidešimt centų. Galėtų būti tam tikras automatizmas. Kai kuriose valstybėse tai yra – jeigu viršija tam tikrą lygį, tu (valstybė – BNS) kaupi tą PVM perviršį“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė G. Šimkus.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gediminas Šimkus

Jis pabrėžė, kad pridėtinės vertės mokestis sudaro kiek daugiau nei penktadalį padidėjusios kuro kainos.  

„Nuo euro penkiasdešimti iki dviejų trisdešimt yra 80 centų (padidėjimas kuro kainos – BNS). Iš jų penkiolika centų yra didesnis PVM surenkamas. Tam tikras PVM perviršis galėtų būti akumuliuojamas ir panaudojamas (...), jeigu degalų kaina viršija tam tikrą lygį“, – kalbėjo LB vadovas.

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„Tai būtų tam tikras automatizmas ir nereikėtų kiekvieną kartą kalbėt apie tą patį“, – pridūrė jis.

LB atstovai vėliau BNS patikslino, kad G. Šimkus turėjo galvoje, jog PVM perviršis galėtų būti panaudojamas mažinant degalų akcizą. 

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LB vadovas kartu pabrėžė, kad nėra pigių priemonių, kurios sumažintų kuro kainas.

G. Šimkus taip pat atkreipė dėmesį, kad dabartinis įpareigojimas degalines iki 10 val. informuoti apie kuro kainas neduoda efekto – pranešusios apie mažesnę kainą jos vėliau gali ją padidinti.

„Šita priemonė neveikia kaip tokia, jeigu ji yra tik apie informacijos teikimą. Kita dalis įstatymų yra parlamente (svarstoma – BNS) – kad degalinės negali pranešusios apie kainą per dieną padidinti ją. (...) Tokiu būdu užtikrinamas konkurencinis veikimas, kad degalinės nebando pasinaudoti situacija“, – kalbėjo G. Šimkus.

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Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir finansų ministras Taurimas Valys kartoja, kad laikinas dyzelino akcizo mažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Todėl svarstoma laikinai taikyti 50 proc. lengvatą traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietams. Be to, gali būti atidėta nuo kitų metų turinti įsigalioti didesnė benzino ir dyzelino CO2 dedamoji arba ji galiotų ne visa apimtimi, ketvirtadienį teigė premjeras. 

Įsiplieskus konfliktui Artimuosiuose Rytuose balandžio viduryje Lietuvoje dviem mėnesiams 6 centais buvo sumažintas dyzelino akcizas. 

indeliai.lt

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