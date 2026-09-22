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TV3 naujienos > Gyvenimas > Pramogos Lietuvoje

Kaune praūžė didžiausias iki šiol „Oktoberfestas“: šventė subūrė virš 10 tūkst. žmonių

REKLAMA / 2026-09-22 15:59 / šaltinis: tv3.lt
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Rugsėjo 18–19 dienomis „Volfas Engelman“ bravoro teritorijoje vykęs septintasis „Oktoberfest by Volfas Engelman Nealkoholinis“ tapo didžiausiu per visą renginio istoriją. Dvi dienas trukusi šventė šiemet sulaukė per 10 tūkst. svečių, o kartu su augančiu renginio mastu Kaune buvo tęsiamos ir daugiau nei du šimtmečius skaičiuojančios bavariškos „Oktoberfesto“ tradicijos.

Kaune praūžė didžiausias iki šiol „Oktoberfestas“: šventė subūrė virš 10 tūkst. žmonių
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Rugsėjo 18–19 dienomis „Volfas Engelman“ bravoro teritorijoje vykęs septintasis „Oktoberfest by Volfas Engelman Nealkoholinis“ tapo didžiausiu per visą renginio istoriją. Dvi dienas trukusi šventė šiemet sulaukė per 10 tūkst. svečių, o kartu su augančiu renginio mastu Kaune buvo tęsiamos ir daugiau nei du šimtmečius skaičiuojančios bavariškos „Oktoberfesto“ tradicijos.

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Didesnę nei 2 tūkst. kv. metrų specialiai šventei pagamintą pagrindinę palapinę šiemet papildė lauko erdvės su daugiau nei 100 papildomų sėdimų bei stovimų stalų, o dviems vakarams bravoro teritorija prisipildė gyvos muzikos ir šokių. Prie bendrų stalų rinkosi tūkstančiai kauniečių, miesto svečių bei žinomų veidų, o specialaus šventei išvirto putojančio gėrimo statinės atkimšimo ritualas tradiciškai žymėjo šventės pradžią.

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20 kartų išaugusi šventė, užpildyti traukiniai į Vilnių ir bavariška dvasia

Apie augantį renginio populiarumą buvo galima spręsti dar iki jam įvykstant – likus kelioms savaitėms buvo rezervuoti visi abiem vakarams skirti stalai, o per septynerius metus Kauno „Oktoberfesto“ lankomumas išaugo daugiau nei 20 kartų: 2020-iaisiais šventė pritraukė vos 500 svečių, o šiemet – jau daugiau nei 10 tūkst.

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Šventės savaitgalį į Kauną traukė lankytojai ne tik iš įvairių Lietuvos kampelių, o bet ir iš užsienio. Tai rodo ir „Bilietai.lt“ duomenys –  daugiausiai staliukų įsigijo Vilniaus, Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskričių gyventojai, tačiau rezervacijų sulaukta iš gerokai platesnės geografijos – kitų Lietuvos miestų ir net 10 pasaulio šalių.

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„Oktoberfest by Volfas Engelman Nealkoholinis“ mastas buvo juntamas ir po šventės – buvo užpildyti specialiai šiam savaitgaliui numatyti papildomi vėlyvojo „LTG Link“ reiso iš Kauno į Vilnių pajėgumai. 

Per dvi šventės dienas išpilstyta ir daugiau nei 21 tūkst. litrų gėrimų. Organizatorių skaičiavimu, vidutinis jų kiekis, tenkantis vienam šventės lankytojui, buvo maždaug dukart didesnis nei Miuncheno „Oktoberfeste“.

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„Augant renginiui mums vis svarbiau išlaikyti jo esmę. Norime, kad ir suburiant vis daugiau žmonių „Oktoberfestas“ išlaikytų savo charakterį ir tai, kuo ši šventė yra ypatinga. Jos pagrindas – daugiau nei du šimtmečius puoselėjamos bavariškos tradicijos, turinčios savo ritualus ir istoriją. Todėl augant šventės mastui stengiamės nenutolti nuo jos ištakų ir kuo autentiškiau šias tradicijas puoselėti čia, Kaune, nepamirštant nuostabios atmosferos“, – sako „Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas. 

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Kasmet auganti šventė šiemet pritraukė ir ne vieną žinomą veidą, tarp kurių – tinklalaidės „Tapk geresniu“ kūrėjas Artur Lebedenko, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė bei buvusių „Radistų“ duetas Jonas Nainys ir Rolandas Mackevičius.

Pirmą kartą šventėje apsilankęs R. Mackevičius sako, kad labiausiai jį nustebino net ne renginio mastas, o patys jo dalyviai.

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„Dideliuose renginiuose dažniausiai nepažįstame didžiosios dalies žmonių, o čia atrodė, kad visa didžiulė minia atvyko švęsti kartu. Pažįstami ar nepažįstami – žmonės kabinosi vieni kitiems į parankes, šoko, sukosi ratu, sakė tostus, daužė bokalus. Labiausiai ir įsiminė tas bendrystės jausmas – žmonės čia atėjo ne pažiūrėti programos, o patys ją sukurti“, – įspūdžiais dalinasi televizijos laidų vedėjas.

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„Oktoberfesto“ atmosfera susideda iš detalių

Abi dienas lankytojai mėgavosi specialiu šventės meniu,  bravoro teritorijoje skambėjo „Allegretto Band“ atliekami vokiški šlageriai, vyko įvairūs žaidimai ir šokiai, o vakarėjant gyvą muziką keitė specialiai šventei parinkta DJ programa su visiems puikiai žinomomis dainomis. 

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Bavariškos tradicijos ryškiai atsispindėjo ir pačių svečių įvaizdžiuose. R. Mackevičius pasakoja nesitikėjęs, jog tiek daug šventės dalyvių bus tam pasiruošę – pats išsinuomojęs pilną bavarišką kostiumą manė būsiantis vienas iš nedaugelio taip pasipuošusių, tačiau atvykęs išvydo priešingą vaizdą. Nepasipuošę svečiai, anot jo, minioje buvo veikiau išimtis.

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Visai neseniai Bavarijoje lankęsis televizijos laidų vedėjas Kaune atpažino ir dalį ten patirto bendrystės jausmo, o įspūdį jam paliko net konkrečios šventės detalės – didžiosios palapinės dekoracijos, karieta bei tradicinis statinės atidarymas.

„Visa tai sukūrė aukščiausio lygio patirtį – išlaikytos tradicijos ir kartu sukurta nereali šventė. Dabar jau žinau, kad kitą kartą reikės atvažiuoti abiem dienoms, nes supratau, kad vieno vakaro neužtenka“, – juokiasi R. Mackevičius.

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Šiemet prie bavariškų aprangos detalių prisidėjo ir pirmą kartą specialiai Kauno „Oktoberfestui“ sukurti trijų skirtingų dizainų ženkliukai, kuriais svečiai pildė savo įvaizdžius. Kaip ir ankstesniais metais, išskirtiniausių kostiumų autoriai buvo apdovanoti. 

„Mums svarbūs visi akcentai. Žmogus gal ir nežinos, iš kur atkeliavo „Bretzel“ receptūra, kodėl dekoracijos yra tam tikrų spalvų ar kodėl būtent taip atidaroma statinė, tačiau būtent iš tokių dalykų ir susideda visa patirtis. Norime, kad atėjęs į šventę jis ne tik pamatytų bavariškus atributus, bet bent kelioms valandoms iš tikrųjų pasijustų patekęs visai kitur“, – šypsosi „Volfas Engelman“ Bravoro aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė.

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FOTOGALERIJA. Akimirkos iš „Oktoberfest by Volfas Engelman Nealkoholinis“

Po trejų metų – princo Karlo von Bayern sugrįžimas

Šiemet į Kauno „Oktoberfestą“ po trejų metų pertraukos sugrįžo ir Jo Karališkoji Didenybė princas Karlas von Bayern su žmona. Pirmą kartą šventėje jie lankėsi 2023-iaisiais, o 2024 ir 2025 metais į Kaune rengiamą „Oktoberfestą“ buvo atvykęs Jo Karališkoji Didenybė Bavarijos princas Luitpoldas.

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Vienu ryškiausių šių metų karališkojo vizito momentų tapo tradicinis statinės atidarymas. Šiemet šis ritualas buvo patikėtas ir princui Karlui von Bayern – kartu su „Volfas Engelman“ generaliniu direktoriumi bei vyr. aludariu Petru Sadovskiu mediniu plaktuku ir variniu kranu jie atidarė specialiai šventei pagal Kaltenbergo pilies receptą išvirto putojančio gėrimo statinę ir kvietė susirinkusiuosius jo paragauti. Karališkąją renginio liniją pratęsė ir specialiai įrengta „Royal Wiesn“ erdvė, kurioje svečiai galėjo mėgautis putojančiu gėrimu ir iš arčiau susipažinti su karališkąja istorija, nuo kurios prasidėjo šiandien visame pasaulyje žinoma šventė.

„Man labai malonu matyti, kaip nuo paskutinio mano apsilankymo Lietuvoje išaugo ir pasikeitė ši „Oktoberfesto“ šventė Kaune. 2023-iaisiais čia pirmą kartą atkimšau statinę ir paskelbiau šventės pradžią „Volfas Engelman“ bravoro kieme. Dabar, 2026-aisiais, daug kas pasikeitė – šventė suburia gerokai daugiau žmonių, kartu puoselėjančių tikrą karališką bavarišką tradiciją“, – sako princas Karlas von Bayern.

„Volfas Engelman“ su viena iš Bavarijos princo Luitpoldo vadovaujamų įmonių „König Ludwig International“ bendradarbiauja nuo 2023 metų. Šis užsimezgęs ryšys bravorui suteikė galimybę iš arčiau pažinti karališkąsias bavariško „Oktoberfesto“ ištakas, puoselėti tradicijas bei jų laikytis rengiant šventę Kaune. Partnerystė apima ir aludarystę – per ją dalijamasi sukauptomis žiniomis bei receptūromis.

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„Tokioje partnerystėje mums svarbiausias yra pasitikėjimas. Bavarijos Karališkosios šeimos atstovai mums patiki tai, ką patys saugo ir puoselėja daugybę metų, todėl mums tai yra ir didelis įvertinimas, ir atsakomybė. Ypač vertiname tai, kad šis ryšys nelieka tik oficialių susitarimų lygmenyje – jau ketvirtus metus jų šeimos atstovai atvyksta į Kauną, dalyvauja mūsų šventėje ir patys mato, kaip ji keičiasi. Toks tęstinumas mums reiškia labai daug“, – teigia M. Horbačauskas.

Straipsnį parengė: Volfas Engelman.

Gairės:
Kaunas
rolandas mackevičius

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Gairės:
Kaunas
rolandas mackevičius
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