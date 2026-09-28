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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Bartzokas: kaip sustabdyti Valančiūną ir įveikti „Žalgirio“

2026-09-28 15:33 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-28 15:33
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Eurolygos čempionas Pirėjo „Olympiacos“ klubas ruošiasi Eurolygos išvykos rungtynėms Kaune prieš „Žalgirį“. Komandos vyriausiasis treneris Georgios Bartzokas prieš kelionę akcentavo būsimos akistatos sudėtingumą ir pasisakė apie įtemptą tvarkaraštį.

Bartzokas: kaip sustabdyti Valančiūną ir įveikti „Žalgirio“

Eurolygos čempionas Pirėjo „Olympiacos“ klubas ruošiasi Eurolygos išvykos rungtynėms Kaune prieš „Žalgirį“. Komandos vyriausiasis treneris Georgios Bartzokas prieš kelionę akcentavo būsimos akistatos sudėtingumą ir pasisakė apie įtemptą tvarkaraštį.

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Kalbėdamas apie artėjančią dvikovą, G.Bartzokas neslėpė, kad Kauno ekipa yra labai kietas riešutėlis, o rungtynės vyks itin neparankiu metu po neseniai pasibaigusio kito mačo: „Tai sudėtingas procesas: vakar žaidėme, o jau rytoj vėl žaisime arenoje, kurioje laimėti niekada nebūna lengva. Tai komanda, kovojanti dėl vietos atkrintamosiose. Turime sužaisti geras rungtynes. Jei nežaisime gerai, manau, kad turėsime didžiulių sunkumų.“

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Strategas taip pat atvirai pasisakė apie nežmonišką Eurolygos ritmą, kai komandoms tenka rungtyniauti be tinkamo laiko pasiruošimui: „Tai yra 5 rungtynės per 7 dienas. Mano nuomone, tai nėra normalu. Dabar neturėjome jokios treniruotės, vakare surengsime tik lengvą apšišimą, parodysime vaizdo medžiagą ir rytoj eisime žaisti. Tokia yra realybė.“

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Analizuodamas neseniai komandą papildžiusio patyrusio vidurio puolėjo Bryanto Dunstono situaciją, G.Bartzokas pabrėžė jo ne tik sportinę, bet ir autoriteto vertę: „Jis jau treniravosi su mumis, yra labai geros formos. Tai yra saugumo garantija, nes žaidėjams reikia pagalbos – jie negali atlaikyti tokio milžiniško rungtynių skaičiaus be rotacijos. Manau, kad be savo krepšinio klasės, jis yra ir labai svarbi figūra rūbinėje. Jo požiūris į darbą yra labai įdomus ir tikiu, kad jis mums labai padės tiek aikštėje, tiek už jos ribų.“

Kalbėdamas apie pasiruošimą stabdyti varžovų lyderius, G.Bartzokas pridūrė: „Valančiūno stabdymą problemą spręsti kitomis priemonėmis, nes neturime Milutinovo. Mes turime pranašumą greityje. Per likusį laiką bandysime sustyguoti reikiamą sistemą.“

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