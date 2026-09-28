Po Dirksčio pasitraukimo – istoriniai pokyčiai UTMA reitinge: Maslobojevas užėmė pirmąją vietą

Antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė Sergejus Maslobojevas (5-0 UTMA).
Po šios kovos įvyko esminiai pokyčiai absoliučiame geriausių UTMA kovotojų reitinge („pound for pound“). Ten ilgą laiką dominavo D. Dirkstys, bet pirmadienį atnaujintame reitinge jis nukrito į 2-ą vietą, užleisdamas viršūnę S. Maslobojevui.
Trečias rikiuojasi čempiono diržą turintis Vitas Karosas, ketvirtas – sunkią pergalę „UTMA 19“ šventęs Ignas Pauliukevičius. 5-uką uždaro dar vienas čempionas serbas Nikola Cvetkovičius.
6-as rikiuojasi naujasis čempionas Khyzeris Hayatas. 7-as yra Evaldas Balsys, 8-as – čempionu tapęs Modestas Žmuidina, 9-as – dar nenugalėtas UTMA talentas Tomas Banskis, o 10-as – Naglis Kanišauskas.
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