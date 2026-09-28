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Po Dirksčio pasitraukimo – istoriniai pokyčiai UTMA reitinge: Maslobojevas užėmė pirmąją vietą

2026-09-28 15:28 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 15:28
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Daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje, kurio epicentre atsidūrė dėl Dominyko Dirksčio (13-3 UTMA) traumos netikėtai anksti nutrūkusi kova.

Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (40)

Daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje, kurio epicentre atsidūrė dėl Dominyko Dirksčio (13-3 UTMA) traumos netikėtai anksti nutrūkusi kova.

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Antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė Sergejus Maslobojevas (5-0 UTMA).

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(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Po šios kovos įvyko esminiai pokyčiai absoliučiame geriausių UTMA kovotojų reitinge („pound for pound“). Ten ilgą laiką dominavo D. Dirkstys, bet pirmadienį atnaujintame reitinge jis nukrito į 2-ą vietą, užleisdamas viršūnę S. Maslobojevui.

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Trečias rikiuojasi čempiono diržą turintis Vitas Karosas, ketvirtas – sunkią pergalę „UTMA 19“ šventęs Ignas Pauliukevičius. 5-uką uždaro dar vienas čempionas serbas Nikola Cvetkovičius.

6-as rikiuojasi naujasis čempionas Khyzeris Hayatas. 7-as yra Evaldas Balsys, 8-as – čempionu tapęs Modestas Žmuidina, 9-as – dar nenugalėtas UTMA talentas Tomas Banskis, o 10-as – Naglis Kanišauskas.

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