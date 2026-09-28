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Maroke paaiškės, ar Rokas Baciuška iškovos ketvirtąjį W2RC titulą

2026-09-28 15:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 15:20
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Šeštadienį, spalio 3 d., Maroko ralyje paaiškės šių metų W2RC „Stock“ klasės čempionas. Čempionato lyderiui Rokui Baciuškai tai bus lemiama kova dėl ketvirtojo titulo. Šiandien, prieš pat Maroko ralio startą, „Defender Rally“ paskelbė, kad po „Rallye du Maroc“ baigs savo 2026 m. „Stock“ programą ir lapkritį vyksiančiame Abu Dhabi Desert Challenge nestartuos.

Rokas Baciuška | Komandos nuotr.

Šeštadienį, spalio 3 d., Maroko ralyje paaiškės šių metų W2RC „Stock“ klasės čempionas. Čempionato lyderiui Rokui Baciuškai tai bus lemiama kova dėl ketvirtojo titulo. Šiandien, prieš pat Maroko ralio startą, „Defender Rally“ paskelbė, kad po „Rallye du Maroc“ baigs savo 2026 m. „Stock“ programą ir lapkritį vyksiančiame Abu Dhabi Desert Challenge nestartuos.

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Pradinį šių metų planą komanda jau viršijo: Dakare buvo numatyta startuoti trimis ekipažais, o likusiuose W2RC etapuose – dviem. Vis dėlto trys „Defender Rally“ ekipažai varžėsi ir Portugalijoje, ir Argentinoje, o dabar visi trys startuos Maroke. Praleidusi Abu Dabio etapą, komanda galės daugiau laiko ir išteklių skirti pasirengimui 2027 m. W2RC sezonui, prasidėsiančiam Dakaru. Abu Dabio ralis lieka čempionato kalendoriuje, tačiau R. Baciuškai ir jo komandos draugams Marokas bus paskutinis šių metų startas.

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Su šturmanu Orioliu Vidaliu Dakare laimėjęs „Stock“ klasę, o Portugalijoje ir Argentinoje užėmęs antrąsias vietas, R. Baciuška turi 199 taškus. Artimiausias varžovas ir komandos draugas Stephane’as Peterhanselis turi 170, Sara Price – 164 taškus.

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Lietuvis jau yra laimėjęs tris W2RC titulus: 2022 ir 2023 m. SSV klasėje bei 2024 m. „Challenger“ klasėje. Jei laimėtų šių metų „Stock“ įskaitą, jis pagerintų savo pačio rekordą, taptų ir vėl pirmuoju, ir vieninteliu lenktynininku W2RC istorijoje, tapusiu čempionu net trijose skirtingose kategorijose.

„Apie titulą dabar tikrai negalvoju. Visada važiuoju laimėti – nesvarbu, kiek taškų skiria ar reikia surinkti. Pirmiausia su Orioliu turime kuo geriau atlikti savo darbą per visus penkis etapus, o šeštadienį pažiūrėsime, kiek taškų mūsų sąskaitoje. Jei bus ką švęsti – švęsime“, – sako R. Baciuška.

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Per penkis Maroko etapus vienas vairuotojas gali pelnyti daugiausia 55 taškus. Net jei S. Peterhanselis surinktų maksimumą, R. Baciuškai pakaktų 27 taškų, kad liktų pirmas. Automobilių ekipažų laukia 2 524 km maršrutas, iš jų 1 575 km – greičio ruožai. Pirmasis etapas prasidės antradienį, rugsėjo 29 d., finišas numatytas šeštadienį Zagoroje.

Kalbėdama apie 2027 m. Dakarą, „Defender Rally“ nurodo, kad organizatoriai stebi situaciją regione, siekdami užtikrinti dalyvių, komandų ir žiūrovų saugumą. Sausio 1–15 d. numatyto ralio maršrutas jau paskelbtas, o komanda teigia laukianti starto. Kurie vairuotojai jai atstovaus 2027 m., kol kas nepaskelbta – sudėtį žadama pristatyti lapkričio mėnesį.

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