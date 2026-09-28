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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Startavo paralimpinių vertybių ugdymo projektas mokykloms „Aš galiu“

2026-09-28 15:16 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 15:16
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Paralimpinis sportas gali tapti būdu vaikams geriau suprasti negalią, įtrauktį, lygias galimybes ir pagarbą kiekvienam žmogui. Būtent tai sieks parodyti naujas Lietuvos paralimpinio komiteto edukacinis projektas mokykloms „Aš galiu“. Projekto aktualumą atskleidžia ir pedagogų apklausa: trečdalis jų nurodo, kad mokiniai su negalia fizinio ugdymo pamokose nesportuoja kartu su kitais, o didžioji dalis mokytojų savo žinių apie skirtingą negalią turinčių mokinių įtraukimą nelaiko pakankamomis.

Startavo paralimpinių vertybių ugdymo projektas mokykloms „Aš galiu“ | Vytauto Dranginio/LPAK nuotr.
GALERIJA (61)

Paralimpinis sportas gali tapti būdu vaikams geriau suprasti negalią, įtrauktį, lygias galimybes ir pagarbą kiekvienam žmogui. Būtent tai sieks parodyti naujas Lietuvos paralimpinio komiteto edukacinis projektas mokykloms „Aš galiu“. Projekto aktualumą atskleidžia ir pedagogų apklausa: trečdalis jų nurodo, kad mokiniai su negalia fizinio ugdymo pamokose nesportuoja kartu su kitais, o didžioji dalis mokytojų savo žinių apie skirtingą negalią turinčių mokinių įtraukimą nelaiko pakankamomis.

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(61 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Startavo paralimpinių vertybių ugdymo projektas mokykloms „Aš galiu“

Viena iš Lietuvos paralimpinio komiteto ir partnerių įgyvendinamo projekto dalių – tarptautinė paralimpinio švietimo programa „I’mPOSSIBLE“, kurios metodinė medžiaga bus pritaikoma Lietuvos mokykloms. Ją sudaro mokytojams parengti metodiniai planai ir pamokų idėjos, vaizdinė bei vaizdo medžiaga apie skirtingas paralimpinio sporto šakas ir praktinės užduotys 6-18 metų vaikams. Vienas iš svarbiausių projekto uždavinių – parodyti, kaip šią medžiagą panaudoti realioje pamokoje, kaip pritaikyti skirtingas sporto šakas darbui su vaikais su negalia ir kaip spręsti įtraukios pamokos iššūkius.

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Tačiau „Aš galiu“ nėra vien metodinės medžiagos pristatymas, tai platesnė iniciatyva, jungianti mokytojų švietimą, praktinį paralimpinio sporto pažinimą, veiklas su mokiniais ir tęstinius renginius skirtingose Lietuvos mokyklose ir miestuose. Maždaug kas 5-6 savaites planuojamos trumpos paralimpinės sporto dienos pasirinktose mokyklose, į kurias įtraukiami mokiniai, mokytojai ir platesnė mokyklos bendruomenė.

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„Viena pagrindinių projekto idėjų – apie negalią ir įtrauktį kalbėti ne vien teoriškai. Paralimpinis sportas suteikia galimybę šias temas pažinti per realias žmonių istorijas, patirtį ir praktinę veiklą.

Sportas tampa priemone kalbėti apie tai, kad žmonių galimybės yra skirtingos, tačiau negalia neturi būti priežastis žmogų atskirti nuo bendrų veiklų. Projektu siekiama keisti vis dar egzistuojančius stereotipus apie žmones su negalia, didinti supratimą apie lygias galimybes ir skatinti įtrauktį. Todėl „Aš galiu“ orientuojasi ne tik į vaikus. Labai svarbi projekto auditorija yra mokytojai, mokinio padėjėjai, mokyklų vadovai ir kiti ugdymo specialistai, nes būtent jie kasdien kuria aplinką, kurioje vaikai mokosi, sportuoja ir bendrauja“, – sako Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas, paralimpinis čempionas Mindaugas Bilius.

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Projekto atidarymo renginys šiandien vyko Vilniuje, Žemynos gatvėje esančioje NBA krepšinio mokykloje, kur dienos metu sportuoja Žemynos progimnazijos moksleiviai. Sveikinimo žodį tarė M. Bilius, Vilniaus miesto vicemeras Vytautas Mitalas, Lietuvos fizinio ugdymo mokytojų asociacijos prezidentė Aida Vengalė bei „Bitė Lietuva“ vadovas Arūnas Mickevičius. Tuomet visi renginio dalyviai turėjo progą susipažinti ir išbandyti paralimpines sporto šakas bei rungtis – vežimėlių tenisą, ieties metimą, rutulio stūmimą, šaudymą iš lazerinio pistoleto, disko metimą, aklųjų stalo tenisą, vežimėlių krepšinį, tinklinį sėdint, bėgimą su triračiais ir golbolą.

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„Vilniuje turime ambiciją į sporto veiklas įtraukti kuo daugiau žmonių, nepaisant amžiaus, socioekonominės padėties, lyties ar negalios. Todėl inicijavau atskirą asmenų su negalia sporto organizacijoms skirtą rėmimo programą, kurios lėšas šiemet gavo daugiau nei 10 miesto paralimpinio sporto bendruomenių. Labai džiaugiuosi, kad būtent Vilniuje startuoja ir „Aš galiu“ projektas. Kiekvieno žmogaus priėmimas ir įgalinimas yra vienos kilniausių vertybių, su kuriomis susipažins sostinės moksleiviai ir mokytojai“, – teigia Vilniaus miesto vicemeras V. Mitalas.

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Antroje renginio dalyje dalyviai turėjo galimybę išgirsti paralimpinio čempiono M. Biliaus pranešimą „Nuo 10 proc. tikimybės išgyventi iki paralimpinio čempiono“. Taip pat apie edukacinės medžiagos „I’mPOSSIBLE“ galimybes mokykloms pasakojo Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytoja, žmonių su judėjimo negalia bėgimo su triračiais trenerė Ramūnė Motiejūnaitė bei projekto „Aš galiu“ vadovė Agnieška Toločko.

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„Labai džiaugiuosi šiuo projektu, nes tikiu, kad pokytis prasideda nuo švietimo. „I’mPOSSIBLE“ suteikia mokytojams žinių ir praktinių įrankių, kaip kalbėti su vaikais apie negalią, įtrauktį ir paralimpines vertybes. O svarbiausia – šios žinios pasiekia vaikus, kurie nuo mažens mokosi suprasti, priimti ir gerbti skirtumus bei matyti ne žmogaus negalią, o jo galimybes. Tokie projektai plečia požiūrį ir atveria naujas galimybes patiems vaikams su negalia – padeda jiems sužinoti, kad ir jie gali sportuoti, atrasti sau tinkamą veiklą, siekti tikslų ir svajoti drąsiau“, – priduria A. Toločko.

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Prieš pradedant projektą „Aš galiu“, buvo atlikta ugdymo įstaigų atstovų apklausa, kurioje dalyvavo 61 respondentas. Jos tikslas buvo išsiaiškinti, kaip mokiniai su negalia šiandien įtraukiami į fizinio ugdymo pamokas, su kokiais sunkumais susiduria pedagogai ir kokios pagalbos jiems trūksta. Rezultatai parodė, kad problema nėra vien vaikų dalyvavimas ar nedalyvavimas – mokykloms trūksta žinių, priemonių ir praktinių sprendimų, kaip įtrauktį įgyvendinti kasdienėje pamokoje.

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34 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad mokiniai su negalia jų ugdymo įstaigoje nedalyvauja fizinio ugdymo pamokose kartu su kitais mokiniais. Dar ryškesnė problema matoma paklausus, kaip užtikrinamas fizinis aktyvumas vaikams, kurie bendrose pamokose nedalyvauja: 26 proc. nurodė, kad tokių mokinių fizinis aktyvumas apskritai nėra užtikrinamas. Tik 16 proc. teigė turintys pakankamai žinių apie skirtingas negalias turinčių mokinių įtraukimą į fizinio ugdymo veiklas. Net 56 proc. nurodė turintys tik pagrindinių žinių, o 28 proc. – kad žinių jiems trūksta. Vadinasi, net 84 proc. apklaustųjų savo žinių neįvardijo kaip pakankamų.

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Net 80 proc. respondentų mano, kad bendros fizinio ugdymo pamokos tikrai arba greičiausiai gali prisidėti prie geresnės mokinių su negalia įtraukties į mokyklos bendruomenę. Į klausimą, ar norėtų daugiau sužinoti apie paralimpinį sportą ir būdus jį praktiškai integruoti į pamokas, net 85 proc. atsakė „Taip“.

„Apklausos rezultatai labai aiškiai parodo, kad noro įtraukti neužtenka – žmonėms reikia žinių ir konkrečių priemonių, kaip tai padaryti. Jei norime, kad vaikai su negalia butų natūrali mokyklos bendruomenės dalis, įtraukties turime mokytis visi. Kuo anksčiau vaikai turės galimybę kartu sportuoti, veikti ir pažinti vieni kitus, tuo mažiau vietos liks stereotipams. Mums labai svarbu prisidėti prie projekto, kuris ne tik kalba apie įtrauktį, bet ir parodo, kaip ją kurti praktiškai“, – sako „Bitė Lietuva“ vadovas A. Mickevičius.

Projektą „Aš galiu“ įgyvendinti padeda Lietuvos paralimpinio komiteto mecenatai „Bitė Lietuva“ ir TV3 televizija bei Vilniaus miesto savivaldybė.

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