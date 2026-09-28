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Kol Lietuvoje ieškoma išimčių saugiam dviratininkų lenkimui, Ispanija įpareigoja vairuotojus dar labiau sulėtinti

2026-09-28 11:15 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 11:15
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Nuo spalio 1 d. Ispanijoje įsigalios papildomi dviratininkų saugumo reikalavimai: lenkdami juos užmiesčio keliuose vairuotojai turės sumažinti greitį, o miestuose, važiuodami iš paskos, laikytis bent penkių metrų atstumo. Lietuvoje tuo metu vis dar tikslinami siūlomi Kelių eismo taisyklių pakeitimai, numatantys galimybę tam tikrais atvejais aplenkti dviratininką nesilaikant dabar privalomo šoninio atstumo. Lietuvos profesionalios dviračių komandos „Energus“ įkūrėjo Povilo Šidlausko teigimu, toks skirtumas kelia paprastą klausimą: kiek vietos kelyje esame pasirengę palikti žmogaus saugumui?

Povilas Šidlauskas | Organizatorių nuotr.

Nuo spalio 1 d. Ispanijoje įsigalios papildomi dviratininkų saugumo reikalavimai: lenkdami juos užmiesčio keliuose vairuotojai turės sumažinti greitį, o miestuose, važiuodami iš paskos, laikytis bent penkių metrų atstumo. Lietuvoje tuo metu vis dar tikslinami siūlomi Kelių eismo taisyklių pakeitimai, numatantys galimybę tam tikrais atvejais aplenkti dviratininką nesilaikant dabar privalomo šoninio atstumo. Lietuvos profesionalios dviračių komandos „Energus“ įkūrėjo Povilo Šidlausko teigimu, toks skirtumas kelia paprastą klausimą: kiek vietos kelyje esame pasirengę palikti žmogaus saugumui?

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Pagal naująją Ispanijos tvarką, prieš pradėdamas lenkti dviratininką užmiestyje ir viso manevro metu vairuotojas turės važiuoti bent 20 km/val. lėčiau už tame kelyje leistiną greitį. Pavyzdžiui, jei greičio riba yra 90 km/val., lenkimo metu bus galima važiuoti ne didesniu kaip 70 km/val. greičiu. Miestuose vairuotojai turės išlaikyti bent penkių metrų atstumą iki priekyje ta pačia eismo juosta važiuojančio dviratininko.

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Lietuvoje ginčas vyksta dėl išimties

Lietuvoje šoninis atstumas lenkiant dviratininką jau yra privalomas: važiuojant ne didesniu kaip 50 km/val. greičiu reikia palikti bent vieną metrą, važiuojant greičiau – bent 1,5 metro. Iš pradžių buvo siūlyta šiuos atstumus paversti rekomendaciniais. Po dviratininkų bendruomenės kritikos Susisiekimo ministerija rugsėjo 7 d. paskelbė siūlanti pagrindinį reikalavimą išlaikyti, tačiau kartu numatyti išimtį: važiuojant dviratininkui artimu greičiu, tam tikrais atvejais būtų galima jį apvažiuoti ar aplenkti nepaliekant nustatyto šoninio atstumo. Projektas dar tikslinamas.

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Būtent ši išimtis ir išryškina skirtingą kryptį. Ispanijoje prie jau privalomo 1,5 metro šoninio atstumo pridedamas greičio ribojimas lenkimo metu. Lietuvoje ieškoma būdo, kaip tam tikrose situacijose leisti nustatyto atstumo nesilaikyti. Siaurame kelyje vairuotojui gali tekti palaukti tinkamos vietos lenkti, tačiau dviratininkui pernelyg arti pravažiuojantis automobilis reiškia tiesioginę riziką.

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Saugumas lemia ir treniruočių vietą

Žiemą „Energus“ dviračių komanda treniruotis vyksta į Ispaniją. Ten sportininkams palankesnės ne tik oro sąlygos – jie saugiau jaučiasi ir keliuose, todėl gali daugiau dėmesio skirti treniruotėms. Pasak komandos įkūrėjo P. Šidlauko, profesionaliems dviratininkams kelias yra kasdienė darbo vieta, tačiau saugaus atstumo lygiai taip pat reikia kiekvienam, kuris dviračiu vyksta į darbą ar važiuoja laisvalaikiu.

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„Kai mūsų komanda žiemą treniruojasi Ispanijoje, dviratininkai jaučia, kad kelyje jiems paliekama daugiau erdvės. Ispanijoje svarstoma, kaip juos dar geriau apsaugoti, o Lietuvoje – kada būtų galima nesilaikyti nustatyto saugaus atstumo. Suprantu, kad vairuotojams siauruose keliuose kyla keblumų, bet jų negalime spręsti prašydami dviratininko prisiimti didesnę riziką. Kartais saugiausias sprendimas yra tiesiog sulėtinti ir kelias akimirkas palaukti“, – sako „Energus“ dviračių komandos įkūrėjas Povilas Šidlauskas.

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Ispanijoje 1,5 metro jau privaloma

Ispanijoje vairuotojai jau dabar privalo lenkdami dviratininką palikti ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą. Jei ta pačia kryptimi yra daugiau nei viena eismo juosta, lenkiant būtina visiškai persirikiuoti į kitą juostą. Nuo spalio šiuos reikalavimus papildys pareiga užmiestyje sumažinti greitį.

Pakeitimai taip pat apibrėžia dviratininkų pirmumo teisę konkrečiose eismo situacijose. Savivaldybės galės leisti dviračiams važiuoti abiem kryptimis kai kuriose gatvėse, kuriose greitis ribojamas iki 30 km/val. ar mažiau, jei toks leidimas bus pažymėtas kelio ženklais.

„Taisyklėse galime numatyti įvairių išimčių, tačiau prie vairo sprendimui dažnai lieka vos kelios sekundės. Todėl žmogui ant dviračio reikia kuo aiškesnės apsaugos: sulėtink, palauk, palik vietos. Saugus lenkimas prasideda tada, kai vairuotojas sutinka, kad keliomis sekundėmis ilgesnė kelionė yra geresnė už riziką kitam žmogui“, – teigia P. Šidlauskas.

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