Ranceva pasiekė įspūdingą pasaulio rekordą: įveikė 4520 kilometrų

42 metų lietuvė per 546 val. 2 min. 43 sek. nuplaukė 76 km, dviračiu įveikė 3600 km ir nubėgo 844 km. Ji pagerino austrės Alexandros Meixner rekordą, kuris iki tol siekė 554 val. 56 min. 32 sek.
„Aš tai padariau! Ačiū visiems, kurie buvote šalia ir tikėjote manimi. Šį kelią įveikiau ne viena. Dabar laikas miegui“ – po finišo džiaugėsi A. Ranceva.
A. Ranceva pernai tapo pirmąja lietuve, įveikusia dešimtgubą ultratriatloną – nuplaukė 38 km, numynė 1800 km ir nubėgo 422 km. Šią vasarą ji triumfavo ir keturgubo ultratriatlono varžybose Prancūzijoje.
Tuo metu A. Meixner, kurios rekordą pagerino lietuvė, Italijoje jau varžosi trisdešimtgubo ultratriatlono trasoje.
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