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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Po 24 metų laukimo – Lietuvos stalo tenisininkių auksas Šiaurės Europos čempionate

2026-09-28 11:34 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 11:34
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Rakverėje (Estija) vykusiame Šiaurės Europos stalo teniso čempionate Lietuvos atstovai iškovojo net tris aukso ir du bronzos medalius.

LSTA nuotr. | Organizatorių nuotr.

Rakverėje (Estija) vykusiame Šiaurės Europos stalo teniso čempionate Lietuvos atstovai iškovojo net tris aukso ir du bronzos medalius.

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Įspūdingą laimėjimą pasiekė Lietuvos moterų rinktinė (Lukrecija Juchnaitė, Kornelija Riliškytė, Emilija Riliškytė ir Marija Mikalauskytė), pirmą kartą nuo 2002 metų tapusi Šiaurės Europos čempione. Komandinį titulą lietuvės paskutinį kartą buvo iškovojusios prieš 24 metus Vilniuje. Lietuvės grupėje 2:3 nusileido norvegėms ir 3:0 nugalėjo antrąją Estijos komandą. Pusfinalyje mūsiškės 3:2 pranoko danes, o finale 3:1 atsirevanšavo norvegėms.

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Aukso medalį moterų vienetų varžybose taip pat iškovojo Kornelija Riliškytė. Lietuvė atkrintamosiose varžybose 4:0 nugalėjo estę Aliną Jagnenkovą ir danę Emmą Vendelbo, pusfinalyje 4:2 įveikė kitą Estijos atstovę Reelicą Hanson, o finale tokiu pačiu rezultatu palaužė norvegę Martinę Toftaker.

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Dar vieną auksą Lietuvai pelnė L. Juchnaitė ir Ignas Šišanovas mišrių dvejetų varžybose. Lietuvių pora aštuntfinalyje 3:0 įveikė Estijos duetą, ketvirtfinalyje 3:1 nugalėjo danus, pusfinalyje 3:2 palaužė kitą Danijos porą, o finale 3:0 nepaliko vilčių norvegams Khai Noah Lamui ir M. Toftaker.

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I. Šišanovas dar vieną medalį iškovojo vyrų dvejetų varžybose. Poroje su islandu Ingi Darviu lietuvis pasiekė pusfinalį. Aštuntfinalyje jie 3:0 nugalėjo estus, o ketvirtfinalyje po penkių setų kovos 3:2 įveikė kitą Estijos duetą. Pusfinalyje lietuvio ir islando pora 0:3 nusileido A. Rasanenui ir A. Naumiui bei pelnė bronzą.

Bronzos medalius moterų dvejetų varžybose iškovojo ir seserys Kornelija bei Emilija Riliškytės. Lietuvės aštuntfinalyje 3:2 įveikė Estijos duetą, ketvirtfinalyje 3:0 nugalėjo Danijos atstoves, o pusfinalyje po atkaklios penkių setų kovos 2:3 nusileido Suomijos ir Latvijos atstovių porai.

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