Skaisgirys sukritikavo Milašių ir LKL, Kvietkauskui pasiūlė įdomų iššūkį

DELFI laidoje „7 krepšinio zonos“ dalyvavęs R.Skaisgirys teigė, kad R.Milašius jam kišo pagalius į ratus ir pavadino Lietuvos krepšinio lygą (LKL) „mažu UAB‘U“.
„Kuriantis 3x3 asociacijai, mums daugiausiai pagalius į ratus kišo Milašius ir LKL. Nepykstu. Manau, kad neturėjo jis vizijos, kas yra 3x3 ir nemanau, kad gali turėti. LKL yra mažas UAB‘as – 10 narių. Asociacija yra visiškai kitas dalykas. Ten yra daugiau narių ir nebus taip, kad kumščiu trenksi ir bus taip. Reikia suderinti daugiau interesų“, – sakė R.Skaisgirys.
Tuo tarpu kitam kandidatui, „East West Agro“ vadovui Gediminui Kvietkauskui, jis pasiūlė lažybas.
„Su Kvietkausku esame pažįstami 25-erius metus. Jam siūlau lažybas: jeigu jis baigiantis rinkimų kampanijai neatiduos savo balso Gudeliui, aš jo įmonę reklamuosiu pusę metų visais įmanomais būdais. Jeigu atiduos balsą ir palaikymą Gudeliui, jis turės nuvažiuoti nuo Kauno iki Vilniaus ne su savo traktoriumi, o su „John Deere“ traktoriumi. Aš jam tai pasakysiu ir susitikęs gyvai“, – pareiškė R.Skaisgirys.
Rinkimai vyks spalio 14 dieną.
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