Milaknis – apie startą ENBL ir susitikimą su buvusiu komandos draugu

„Hipocredit“ varžysis A grupėje kartu su komandomis iš Islandijos, Latvijos, Jungtinės Karalystės, Austrijos, Šveicarijos, Vokietijos, Kroatijos ir Sakartvelo. Devynios grupės ekipos sužais po aštuonerias rungtynes – ketverias namuose ir ketverias išvykoje. Į ketvirtfinalį pateks keturios geriausios grupės komandos.
Pirmieji varžovai ENBL sezoną jau pradėjo pergale: „Tindastoll“ išvykoje 92:69 įveikė Liepojos „Liepaja“ ekipą. Prieš sekmadienio susitikimą pakalbinome „Hipocredit“ trenerio asistentą Artūrą Milaknį. Jis papasakojo apie darbą trenerių štabe, tarptautinio turnyro naudą komandai ir pažįstamus veidus varžovų gretose.
– Artūrai, kaip prabėgo tavo vasara? Koks jausmas antrą sezoną iš eilės dirbti Jonavoje?
– Vasara praėjo puikiai. Buvo laiko šeimai ir poilsiui, tačiau netrūko ir darbų analizuojant žaidėjus, kuriuos norėjome matyti komandoje. Pavyko gerai suderinti poilsį ir darbus, todėl vasara buvo vykusi.
– Trenerių štabe per tarpsezonį įvyko tik nedidelių pokyčių. Kiek tai palengvina bendrą darbą ir padeda sklandžiau organizuoti treniruotes?
– Tai tikrai palengvina darbą. Greitai radome bendrą kalbą, atlikome tam tikras korekcijas, pasiskirstėme atsakomybėmis. Dėl to pasirengimo sezonui etapas vyko sklandžiai.
– Komandos laukia pirmosios rungtynės Šiaurės Europos krepšinio lygoje. Kuo jaunai komandai svarbi galimybė varžytis tarptautiniame turnyre?
– Džiaugiamės šia galimybe – ji suteiks žaidėjams daugiau patirties. Praėjusį sezoną su kai kuriomis komandomis teko susitikti šešis ar net daugiau kartų. Kai varžovas vis tas pats, sunkiau kaskart iš naujo nuteikti komandą.
Dabar laukia kelionės, skirtingi miestai, nauji žaidėjai ir kitoks krepšinio braižas. Mūsų krepšininkai įgis patirties, turės progą pasirodyti tarptautinėje arenoje. Dalyvavime ENBL matau vien privalumus.
– Sekmadienio varžovų gretose rungtyniauja Dee Bostas, su kuriuo 2017–2018 m. sezoną kartu žaidėte Kauno „Žalgiryje“. Ką prisimeni apie šį gynėją? Kas dar išsiskiria varžovų komandoje?
– Dee Bostas yra vienas pagrindinių jų žaidėjų. Prisimenu, kad jis buvo puikus komandos draugas, gerai įsiliejo į rūbinę. Nors sezono „Žalgiryje“ jis nebaigė, vėliau kitose komandose demonstravo puikų krepšinį ir padarė gerą karjerą. Galbūt tuo metu jam dar trūko patirties, o šuolis į „Žalgirį“ buvo kiek per didelis. Ruošdamiesi rungtynėms daug dėmesio skirsime jo stabdymui.
– Islandijos komandoje taip pat žaidžia Adomas Drungilas, su kuriuo man yra tekę rungtyniauti. Jis patyręs žaidėjas, mokantis išnaudoti savo stiprybes po krepšiu. Komandoje netrūksta ir talentingų vietinių jaunų krepšininkų.
– Grupės etape kiekviena komanda sužais po aštuonerias rungtynes, o „Tindastoll“ jau iškovojo pirmąją pergalę. Kiek tokiame formate svarbu laimėti namuose?
Sistema kiek neįprasta, nes su kiekviena komanda susitiksime tik po vieną kartą. Jei norime žengti toliau, į kiekvienas rungtynes turime eiti su mintimi apie pergalę. Ruošiamės, analizuojame varžovus ir sieksime pergalingai pradėti ENBL kovas.
– Pirmosiose namų rungtynėse pavyko pergalingai pradėti vietines pirmenybes. Ar tikitės, kad sėkmingas sezono startas padės sugrąžinti Jonavos sirgalius į areną?
–Pergalės kviečia žiūrovus į arenas. Džiaugiamės, kad namuose pergalingai pradėjome LKL, kurią remia „Betsson“, sezoną. Su ta pačia energija eisime ir į šias rungtynes. Norime, kad jonaviečiai vėl rinktųsi į areną, būtų triukšmingi ir parodytų, kodėl yra vieni geriausių sirgalių Lietuvoje.
„Hipocredit“ ir „Tindastoll“ rungtynės vyks sekmadienį, rugsėjo 27 d., 17.00 val. Jonavos sporto arenoje.
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