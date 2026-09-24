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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Tomas Lekūnas vėl aikštėje: po diskvalifikacijos prisijungia prie „Biržų“ krepšinio komandos

2026-09-24 10:57 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-24 10:57
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Tomas Lekūnas po vienerių metų diskvalifikacijos grįžta į krepšinio aikštę. Regionų krepšinio lygos (RKL) A divizione rungtyniaujantys „Biržai“ pranešė apie susitarimą su puolėju.

(NKL)

Tomas Lekūnas po vienerių metų diskvalifikacijos grįžta į krepšinio aikštę. Regionų krepšinio lygos (RKL) A divizione rungtyniaujantys „Biržai“ pranešė apie susitarimą su puolėju.

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Į gimtojo miesto klubą atvykstantis 33-ejų T.Lekūnas 2025 m. rugsėji Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) drausmės komisijos buvo pripažintas kaltu dėl manipuliavimo rungtynių rezultatu. Jam buvo skirta metų diskvalifikacija.

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Tai – antras krepšininkas, kuris papildė „Biržus“, po diskvalifikacijos. Anksčiau pranešta apie susitarimą su Aurimu Urbonu.

2024–2025 m. sezone T.Lekūnas iki pavasario žaidė „Šilutės-PDS.lt“, o tada persikėlė į Ventspilio „Ventspils“.

NKL tuomet puolėjo skaičiai per 30 minučių siekė 13,4 taško, 6,4 atkovoto kamuolio, 3,9 rezultatyvaus perdavimo ir 16,9 naudingumo balo.

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