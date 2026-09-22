Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Rytas“ įkuria Mecenatų klubą jaunimo krepšinio programai stiprinti

2026-09-22 10:08 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-22 10:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniaus „Rytas“ kuria Mecenatų klubą, kurio parama bus skiriama jaunųjų krepšininkų ugdymui. Pirmoji prie iniciatyvos prisijungė pastatų priežiūros, inžinerinių ir technologinių sprendimų grupė „Civinity“. Su ja pasirašyta paramos sutartis, skirta „Ryto“ jaunimo programai stiprinti.

„Rytas“ ieškos papildomų lėšų jaunimui (FIBA nuotr.)

Vilniaus „Rytas“ kuria Mecenatų klubą, kurio parama bus skiriama jaunųjų krepšininkų ugdymui. Pirmoji prie iniciatyvos prisijungė pastatų priežiūros, inžinerinių ir technologinių sprendimų grupė „Civinity“. Su ja pasirašyta paramos sutartis, skirta „Ryto“ jaunimo programai stiprinti.

REKLAMA
0

Iniciatyva siekiama sutelkti verslus ir privačius mecenatus, kurių indėlis padėtų klubui nuosekliau planuoti darbą su perspektyviais žaidėjais. Parama būtų naudojama trenerių darbui, sporto mokslo sprendimų taikymui ir jaunųjų krepšininkų galimybėms augti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turime aiškų kelią nuo jaunimo komandų iki profesionalaus krepšinio – mūsų žaidėjai jau rungtyniauja RKL ir NKL, o stipriausi gauna galimybių pagrindinėje komandoje. Dabar norime šį kelią sustiprinti: daugiau individualaus darbo, sporto mokslo, stipendijų ir aukšto lygio tarptautinių rungtynių. Mecenatų klubas mums svarbus todėl, kad jaunimo ugdymą galėtume planuoti ne vienam sezonui, o keleriems metams į priekį“, – iniciatyvos tikslą aiškina Vilniaus „Ryto“ generalinis direktorius Martynas Giga.

REKLAMA
REKLAMA

Ambicija – viena stipriausių jaunimo sistemų Europoje

Šiandien „Ryto“ jaunimo sistemos žaidėjai kaupia patirtį skirtinguose profesionalaus krepšinio lygiuose – „Rytas-2“ rungtyniauja Nacionalinėje krepšinio lygoje, o „Rytas-MRU“ – Regionų krepšinio lygoje. Jaunimo komanda jau yra pasiekusi rezultatų ir tarptautinėje arenoje, tarp jų – pergalę FIBA jaunimo Čempionų lygoje. Mecenatų klubo parama turėtų padėti šį kelią nuo jaunimo krepšinio iki pagrindinės komandos padaryti nuoseklesnį.

REKLAMA

„Rytas“ kelia ilgalaikę ambiciją turėti vieną iš penkių stipriausių jaunimo krepšinio sistemų Europoje. Mecenatų klubas telkiamas siekiant gerinti sąlygas, kuriomis kasdien treniruojasi ir varžosi jaunieji žaidėjai.

Tarp numatytų paramos krypčių – stipendijos perspektyviausiems krepšininkams ir geresnė treniruočių aplinka. Klubas taip pat siekia plačiau pasitelkti sporto mokslą žaidėjų rengimui ir suteikti daugiau galimybių varžytis su stipriausiais bendraamžiais Lietuvoje bei užsienyje.

REKLAMA
REKLAMA

Jaunimo programa padės krepšininkams pasirengti perėjimui į profesionalų sportą. „Ryto“ siekis – kad joje ugdomi žaidėjai ilgainiui galėtų papildyti pagrindinę komandą ir siekti karjeros aukščiausiu lygiu.

„Jaunimo krepšinyje rezultato per vieną sezoną nesukursi. Reikia laiko, gerų trenerių, tinkamų sąlygų treniruotis ir stiprių rungtynių. Prisidedame todėl, kad „Rytas“ galėtų nuosekliai auginti savo žaidėjus iki pagrindinės komandos. Jei dalis jų vėliau pasieks ir Lietuvos rinktinę, tai bus geriausias tokios paramos rezultatas“, – sako „Civinity“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Deividas Jacka.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasirašyta paramos sutartis įtvirtina „Civinity“ dalyvavimą Mecenatų klube. Grupė taip pat yra pateikusi pasiūlymą investuoti į Vilniaus „Rytą“ ir tapti ilgalaike strategine klubo dalininke. Investicijos sandoris nėra sudarytas – dėl jo sąlygų dar reikia susitarti su dabartiniais dalininkais ir gauti reikalingus pritarimus.

Prie Mecenatų klubo kviečiami prisijungti ir kiti verslai bei privatūs mecenatai. Minimalus prisijungimo indėlis – 10 000 eurų paramos vienam sezonui. Šios lėšos būtų tiesiogiai skiriamos „Ryto“ jaunimo programai ir joje ugdomų krepšininkų rengimui.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų