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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pasaulio čempionate startavusios lietuvės liko už geriausiųjų trisdešimtuko

2026-09-26 10:58 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 10:58
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Kanados Monrealio mieste vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate šeštadienį grupinėse lenktynėse varžėsi dvi Lietuvos jaunių merginų rinktinės atstovės – Augustė Mikutytė ir Augustė Audinytė.

Kęstučio Česaičio nuotr. | Organizatorių nuotr.

Kanados Monrealio mieste vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate šeštadienį grupinėse lenktynėse varžėsi dvi Lietuvos jaunių merginų rinktinės atstovės – Augustė Mikutytė ir Augustė Audinytė.

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80 km distancijos lenktynės nuo pat pradžių vyko dideliu tempu, todėl pagrindinė grupė netrukus pradėjo mažėti. Vėliau tempas dar labiau augo, o sportininkėms teko kovoti ne tik dėl pozicijų, bet ir išvengti incidentų. A. Mikutytė finišo protokole užėmė 38-ąją vietą, o A. Audinytė liko 43-ia.

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Nors galutinės pozicijos Lietuvos atstovėms nebuvo tokios, kokių tikėtasi, abi dviratininkės išvengė griūčių ir techninių problemų bei sėkmingai pasiekė finišą.

Nugalėjo ispanė Alejandra Neira, finišavusi per 2 val. 21 min. Ji sprinte link finišo aplenkė italę Matildę Rossignoli bei šveicarę Anją Grossmann.

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