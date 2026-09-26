Pasaulio čempionate startavusios lietuvės liko už geriausiųjų trisdešimtuko

80 km distancijos lenktynės nuo pat pradžių vyko dideliu tempu, todėl pagrindinė grupė netrukus pradėjo mažėti. Vėliau tempas dar labiau augo, o sportininkėms teko kovoti ne tik dėl pozicijų, bet ir išvengti incidentų. A. Mikutytė finišo protokole užėmė 38-ąją vietą, o A. Audinytė liko 43-ia.
Nors galutinės pozicijos Lietuvos atstovėms nebuvo tokios, kokių tikėtasi, abi dviratininkės išvengė griūčių ir techninių problemų bei sėkmingai pasiekė finišą.
Nugalėjo ispanė Alejandra Neira, finišavusi per 2 val. 21 min. Ji sprinte link finišo aplenkė italę Matildę Rossignoli bei šveicarę Anją Grossmann.
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