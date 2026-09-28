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Pauliukevičiaus pergalę „Žalgirio“ arenoje pasitiko švilpimas: Juodpusio treneris atskleidė, ką manė po kovos

2026-09-28 14:44 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 14:44
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Daugiau nei 15 tūkst. sirgalių akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre dramatišką pergalę iškovojo Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA). Jis trečiojo raundo pabaigoje pasiuntė Modestą Juodpusį (1-3 UTMA) į nokdauną, išlygino kovos rezultatą ir išplėšė papildomą raundą, kuriame teisėjai pergalę skyrė jam.

Ignas Pauliukevičius – Modestas Juodpusis | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (9)

Daugiau nei 15 tūkst. sirgalių akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre dramatišką pergalę iškovojo Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA). Jis trečiojo raundo pabaigoje pasiuntė Modestą Juodpusį (1-3 UTMA) į nokdauną, išlygino kovos rezultatą ir išplėšė papildomą raundą, kuriame teisėjai pergalę skyrė jam.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Ignas Pauliukevičius – Modestas Juodpusis (09.26)

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Iki pat trečiojo raundo pabaigos kovą kontroliavo M. Juodpusis. Tačiau paskutinėmis trečiojo raundo sekundėmis I. Pauliukevičius pataikė tikslų smūgį, pasiuntė varžovą į nokdauną, kas nulėmė pergalę raunde 2 taškais (10:8). To pakako, kad rezultatas būtų išlygintas (28:28) ir prireiktų papildomo raundo. Jame abu kovotojai tęsė atkaklią dvikovą, tačiau teisėjai pergalę skyrė I. Pauliukevičiui. Toks sprendimas nepatiko arenoje susirinkusiems sirgaliams – po jo pasigirdo garsus švilpimas.

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M. Juodpusio treneris Ąžuolas Zubė po kovos neslėpė, kad tikėjosi kitokio teisėjų verdikto. Jis teigė buvęs įsitikinęs, jog po papildomo raundo pergalė atiteks jo auklėtiniui.

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„Dar nebuvau gavęs tiek klausimų viena tema, tai pabandysiu atsakyti. Visi trys raundai buvo vedami Modesto vieningu teisėjų sprendimu, tik trečiame raunde buvo padaryta klaidelė – pasireiškė nuovargis, gal kažkiek psichologiniai dalykai ir buvo prasileistas smūgis, gautas nokdaunas. Atsistojome ir baigėsi raundas. Tą raundą išplėšė Pauliukevičius.

Tikrai gaila, kad kai taip vedama buvo kova, buvo praleistas tas vienas smūgis. Tada supratau, kad bus lygiosios arba kažkokiu būdu bus papildomas raundas. Teisėjai ar organizacija nusprendė, kad reikia papildomo raundo.

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Sudėliojome jam taktiką ir viską padarėme, ko reikėjo. Po papildomo raundo buvau užtikrintas, kad mes laimėjome tą kovą, nes Modestas buvo aktyvesnis, išjudėjo, net momentais daugiau paspausdavo negu priešininkas, padarė tikrai užtikrintą raundo pabaigą.

Buvau tikras dėl pergalės, bet teisėjai matė kitaip. Gaila, skaudu, bet mes parodėme, kad galime jį įveikti. Manau, kad mes jį ir įveikėme, tik ant popieriaus tai nėra įrašyta kaip pergalė. Tikiuosi, kad organizacija atsižvelgs į tai ir duos mums revanšą“, – kalbėjo Ą. Zubė.

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Treneris taip pat pabrėžė, kad M. Juodpusis, jo nuomone, iki šiol nebuvo tinkamai įvertintas.

„Modestas tikrai buvo nuvertintas žmonių. Gal anksčiau jis dar nebuvo atsiskleidęs. Dabar pamatėte kitokią jo versiją. Pamatėte, kad jis gali kovoti su tais, kurie laikomi stipriausiais UTMA organizacijoje.

Kovinis sportas yra negailestingas. Čia užtenka pramiegoti vieną sekundę, padaryti mažą klaidelę ir viskas apsiverčia aukštyn kojomis. Gavosi, kaip gavosi. Susitaikėme su tuo, kas įvyko.

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Pauliukevičiui tikrai buvo atsiųsta dovanėlė iš dangaus. Jis net pats nesitikėjo, kad po papildomo raundo kils jo ranka. Jam ir jo komandai galiu tik atiduoti pagarbą – pavyko iškovoti pergalę.

Šiame sporte ne viskas priklauso tik nuo tavęs. Girdėjome po kovos žmonių reakciją, sulaukiau tiek žinučių, kiek nebuvau gavęs per visą gyvenimą. Nesmagu, emocijų netrūksta, bet priimame tai kaip gyvenimišką pamoką ir judame toliau“, – sakė treneris.

Vis dėlto Ą. Zubė nesiruošia teikti apeliacijos dėl teisėjų sprendimo.

„Ne, nesivelsime į tuos žaidimus. Teisėjai padarė savo darbą, Modestas pralaimėjo vieningu teisėjų sprendimu, tad priimame tai“, – pridūrė jis.

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