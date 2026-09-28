Iš krepšinio asociacijos narių pašalintas Panevėžio klubas

Norą perimti asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vairą išreiškė ALK viceprezidentas Rolandas Skaisgirys (kandidatūrą iškėlė „3x3 Krepšinio asociacija“), LKL prezidentas Remigijus Milašius (kandidatūrą iškėlė „Šiaulių“, Klaipėdos „Neptūno“ klubai bei Utenos daugiafunkcinis sporto centras), „FIBA Europe“ valdybos narys Darius Gudelis (kandidatūrą iškėlė Regionų krepšinio lyga) bei NKL prezidentas Gediminas Kvietkauskas (kandidatūrą iškėlė Vilkaviškio krepšinio klubas „Perlas“).
Naujasis ALK prezidentas bus išrinktas spalio 14 d. neeilinėje rinkimų konferencijoje Kaune, „Krepšinio namuose“.
Pirmadienio posėdyje taip pat iš asociacijos „Lietuvos krepšinis“ narių buvo pašalintas Panevėžio krepšinio klubas „Liepa“, kaip nebevykdantis veiklos.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.