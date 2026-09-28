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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaunas: ES gynybos ministrai sutarė judėti į priekį dėl 6,6 mlrd. eurų karinės paramos Ukrainai

2026-09-28 14:53 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-28 14:53
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Briuselyje vykstančiame susitikime Europos Sąjungos (ES) gynybos ministrai sutarė dėl 6,6 mlrd. eurų karinės paramos Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (23)

Briuselyje vykstančiame susitikime Europos Sąjungos (ES) gynybos ministrai sutarė dėl 6,6 mlrd. eurų karinės paramos Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

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„Iš mirties taško išjudėjo taikos priemonės – 6,6 mlrd karinės paramos Ukrainai – sprendimas. Sutarta judėti šiuo klausimu į priekį“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė R. Kaunas.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Robertas Kaunas susitiko su G. Nausėda

Ministrai aptarė ir Rusijos vykdomas hibridines kampanijas bei jų eskalaciją

Pasak ministro, Briuselyje vykusiame ES Užsienio reikalų tarybos gynybos klausimais posėdyje taip pat sutarta papildomai pratęsti ES mokymo misiją Ukrainai ir šios veiklos koordinavimui įsteigti grupę Kyjive.

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Ministrai aptarė ir Rusijos vykdomas hibridines kampanijas bei jų eskalaciją. R. Kauno teigimu, ES šalys diskutavo apie papildomas atgrasymo priemones, kurios nedubliuotų NATO veiklos.

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Be to, anot ministro, pritarta iniciatyvos „Rytų flango sargyba“ (angl. „Eastern Flank Watch“) finansavimui. Ji skirta stiprinti ES rytinės sienos apsaugą ir valstybių gebėjimą reaguoti į karines bei hibridines grėsmes.

„Rytų flangas yra pirmoji Europos gynybos linija, todėl čia reikalinga vientisa saugumo sistema – nuo ankstyvojo perspėjimo ir sensorių iki oro gynybos, kovos su dronais ir Rusijos rengiamomis hibridinėmis kampanijomis“, – teigė R. Kaunas.

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Krašto apsaugos ministras pirmadienį dalyvauja Briuselyje vyksiančiame Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos (gynybos klausimais) susitikime.

Pagrindinis susitikimo darbotvarkės klausimas – ES karinės paramos Ukrainai didinimas, taip pat aptariamos Rusijos hibridinės kampanijos ir jų eskalacija, saugumo situacija Vidurio Rytuose ir jos poveikis Europos gynybai ir saugumui.

 

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