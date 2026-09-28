Ministras Kaunas: ES atsako į hibridines atakas mechanizmas negali dubliuoti NATO, diskusijos tęsis

„Svarbiausia, kad Europos Sąjunga tiesiog negali dubliuoti NATO pajėgumų, NATO formato. Nes tada tiesiog turėsime dubliavimą ir jokios realios iš to naudos. Tikslas yra didinti efektyvumą“, – BNS po ES Užsienio reikalų tarybos susitikimo sakė R. Kaunas.
Pasak jo, ES turi turėti aiškią viziją, kaip reaguojama į hibridines grėsmes, kokios yra procedūros.
„Gal reikia turėti pasirengus ir tą priemonių sąrašą, kad kiekvieną kartą, kai Rusija surengs tyčinę provokaciją, nekiltų ilgų politinių debatų. Mes aiškiai žinotume ir iš anksto turėtume politinį sutarimą priemonėms. Tokią diskusiją iš esmės mes turėjome, tokia diskusija toliau tęsis ir aš manau, kad vienokiu ar kitokiu būdu rasime tą tokį konsoliduotą sprendimą“, – dėstė ministras.
Kaip rašė BNS, žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme, rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) teigė, kad ES būtinas nepaprastasis saugumo protokolas, atitinkantis NATO 4-ąjį straipsnį.
Pagal pastarąjį, Aljanso narė gali oficialiai konsultuotis su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui.
ES pareigūnai yra sakę, kad ketina pateikti išsamesnių pasiūlymų naujame saugumo strategijos dokumente, jį tikimasi paskelbti kitą mėnesį.
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