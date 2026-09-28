Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras Kaunas: ES atsako į hibridines atakas mechanizmas negali dubliuoti NATO, diskusijos tęsis

2026-09-28 13:50 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-28 13:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos Sąjungos gynybos ministrams pirmadienį aptarus galimybę kurti atsako į Rusijos hibridines atakas mechanizmą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad svarbiausia nedubliuoti NATO funkcijų ir pajėgumų.

Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (23)

Europos Sąjungos gynybos ministrams pirmadienį aptarus galimybę kurti atsako į Rusijos hibridines atakas mechanizmą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad svarbiausia nedubliuoti NATO funkcijų ir pajėgumų.

REKLAMA
4

„Svarbiausia, kad Europos Sąjunga tiesiog negali dubliuoti NATO pajėgumų, NATO formato. Nes tada tiesiog turėsime dubliavimą ir jokios realios iš to naudos. Tikslas yra didinti efektyvumą“, – BNS po ES Užsienio reikalų tarybos susitikimo sakė R. Kaunas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, ES turi turėti aiškią viziją, kaip reaguojama į hibridines grėsmes, kokios yra procedūros.

REKLAMA
REKLAMA

„Gal reikia turėti pasirengus ir tą priemonių sąrašą, kad kiekvieną kartą, kai Rusija surengs tyčinę provokaciją, nekiltų ilgų politinių debatų. Mes aiškiai žinotume ir iš anksto turėtume politinį sutarimą priemonėms. Tokią diskusiją iš esmės mes turėjome, tokia diskusija toliau tęsis ir aš manau, kad vienokiu ar kitokiu būdu rasime tą tokį konsoliduotą sprendimą“, – dėstė ministras.

REKLAMA

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Robertas Kaunas susitiko su G. Nausėda

Kaip rašė BNS, žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme, rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) teigė, kad ES būtinas nepaprastasis saugumo protokolas, atitinkantis NATO 4-ąjį straipsnį.

Pagal pastarąjį, Aljanso narė gali oficialiai konsultuotis su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui.

ES pareigūnai yra sakę, kad ketina pateikti išsamesnių pasiūlymų naujame saugumo strategijos dokumente, jį tikimasi paskelbti kitą mėnesį.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų