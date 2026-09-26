NATO pareigūnas: „Kartais norint apsiginti, tenka pulti“

Interviu laikraščiui per šiuo metu vykstančią Estijos gynybos savaitę J. Stringeris sakė, kad nors NATO yra gynybinis aljansas, „kartais norint apsiginti, tenka pulti“.
Aukšto rango NATO kariškis: jei reikės pulti, kad apsigintume, tą ir padarysime
Vadas atsisakė nurodyti galimos Rusijos atakos terminus ir teigė nenorintis „veltis į diskusijas apie tai, ar kalbame apie mėnesius, ar apie metus“.
J. Stringerio teigimu, NATO pastaruosius kelerius metus rengė atgrasymo ir gynybos planus euroatlantinei erdvei, didelį dėmesį skirdama trijų Baltijos valstybių gynybai.
Paklaustas, ar prireiktų smūgių toli Rusijos teritorijoje, jis atsakė, kad jei NATO būtų įtraukta į karinį konfliktą, taikinių atakavimas siekiant užtikrinti Europos šalių saugumą „būtų tai, ką mes padarytume“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.