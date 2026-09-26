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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

NATO pareigūnas: „Kartais norint apsiginti, tenka pulti“

2026-09-26 11:23 / šaltinis: BNS ir TSPMI / Publikavo:
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Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: BNS ir TSPMI / Publikavo:
2026-09-26 11:23
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NATO smogtų taikiniams kitos šalies teritorijoje, jei to reikėtų norint apginti Aljanso nares, estų leidiniui „Postimees“ sakė NATO pajėgų Europoje vyriausiojo vado pavaduotojas, aviacijos maršalas seras Johnas Stringeris.

NATO pareigūnas: „Kartais norint apsiginti, tenka pulti“

NATO smogtų taikiniams kitos šalies teritorijoje, jei to reikėtų norint apginti Aljanso nares, estų leidiniui „Postimees“ sakė NATO pajėgų Europoje vyriausiojo vado pavaduotojas, aviacijos maršalas seras Johnas Stringeris.

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Interviu laikraščiui per šiuo metu vykstančią Estijos gynybos savaitę J. Stringeris sakė, kad nors NATO yra gynybinis aljansas, „kartais norint apsiginti, tenka pulti“.

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Vadas atsisakė nurodyti galimos Rusijos atakos terminus ir teigė nenorintis „veltis į diskusijas apie tai, ar kalbame apie mėnesius, ar apie metus“.

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J. Stringerio teigimu, NATO pastaruosius kelerius metus rengė atgrasymo ir gynybos planus euroatlantinei erdvei, didelį dėmesį skirdama trijų Baltijos valstybių gynybai.

Paklaustas, ar prireiktų smūgių toli Rusijos teritorijoje, jis atsakė, kad jei NATO būtų įtraukta į karinį konfliktą, taikinių atakavimas siekiant užtikrinti Europos šalių saugumą „būtų tai, ką mes padarytume“.

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