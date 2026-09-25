NATO pajėgų Europoje vadas pasiuntė griežtą įspėjimą Putinui

„NATO stiprina dalijimąsi žvalgybos informacija, reaguodama į sabotažo ir kitų incidentų, akivaizdžiai susijusių su Rusija, bangą, tačiau turėtume išlikti ramūs ir būti tikri, kad galime susidoroti su bet kokia Maskvos keliama grėsme“, – naujienų agentūrai „Reuters“ sakė aukščiausiojo rango Aljanso karinis vadas.
Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš Vakarų šalis.
A. Grynkewichas pabrėžė, kad visame žemyne daugėja hibridinių išpuolių, įskaitant mėginimą dronais pulti Vokietijos Leipcigo ir Halės oro uostą bei incidentą, kai Rusijos laivas paleido signalines raketas į Danijos karinį sraigtasparnį. Tai kelia susirūpinimą, sakė vadas.
„Tačiau turėtume išlikti ramūs ir pasitikėti, kad Aljansas, galingiausias istorijoje, turi reikiamų priemonių ir mechanizmų šiai rizikai valdyti“, – pridūrė jis.
Pasiuntė įspėjimą Putinui
Paklaustas apie riboto Rusijos puolimo NATO teritorijoje riziką, A. Grynkewichas pabrėžė, kad Aljansas yra pasirengęs tokiam scenarijui. Jo teigimu, toks įvykių scenarijus yra mažai tikėtinas, tačiau jo negalima atmesti.
A. Grynkewichas atmetė prielaidas, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas galėtų įžvelgti galimybę smogti NATO dėl to, kad per karą su Iranu Jungtinės Valstijos išnaudojo didelę dalį savo ilgojo nuotolio tiksliųjų raketų atsargų.
„Tikrai ne. Jam (Putinui – red.) geriau nemėginti to daryti, kol aš einu šias pareigas“, – sakė jis ir pridūrė, kad NATO turi visus pajėgumus, reikalingus apginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą.
A. Grynkewichas pabrėžė esąs įsitikinęs, kad dabar turi reikiamus įgaliojimus imtis veiksmų siekiant atgrasyti nuo bet kokios agresijos prieš Aljansą.
Anksčiau NATO generalinis sekretorius Markas Rutte sakė, kad jokios aplinkybės neturėtų atitraukti Europos lyderių nuo paramos Ukrainai Rusijos puolimų, įskaitant smūgius energetikos infrastruktūrai, akivaizdoje.
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