Sočyje – didelės statybos: Putinui prireikė naujos rezidencijos?

Statybininkų darbo skelbimuose projektas buvo vadinamas „strateginiu“, žadėtas atlyginimas grynaisiais ir apgyvendinimas „hostelyje su baseinu“, o iki 2026 m. jau buvo ieškoma vidaus apdailos specialistų.
Didelės statybos Rusijos Sočyje
2024 m. „Bočarovo ručej“ – oficialioje Rusijos režimo lyderio rezidencijoje Sočyje – pradėta griauti senus pastatus. Iki 2025 m. rugsėjo jų vietoje liko tik didžiulės duobės. Valdžia nepranešė nei apie griovimą, nei apie jo priežastis.
Leidinio duomenimis, nugriautas buvo ne visas kompleksas. Prie pietinės rezidencijos ribos išliko 2014 m. olimpinėms žaidynėms pastatytas korpusas „Bočarovo ručej-2“. V. Putinas ten nuolat priima aukšto rango svečius, pavyzdžiui, 2024 m. – TATENA vadovą Rafaelį Grossi.
Tačiau apskritai per karą V. Putinas Sočyje lankėsi pastebimai rečiau. „Financial Times“ apskaičiavo, kad iki karo V. Putinas miestą 2022 m. aplankė 13 kartų, o 2024 ir 2025 m. – tik po du kartus.
Staigus V. Putino kelionių link Juodosios jūros sumažėjimas sutapo su tuo, kad prie pakrantės vis dažniau pradėjo skristi Ukrainos dronai. 2026 m. FSO nusprendė dar labiau sustiprinti „Bočarovo ručej“ apsaugą ir aplink rezidenciją sukurti daugiau nei trijų kvadratinių kilometrų ploto apsaugos zoną.
Nepaisant išpuolių grėsmės ir retų V. Putino vizitų, nugriautų pastatų vietoje intensyviai vyksta nauja statyba. Palydovinėse nuotraukose, kurias išnagrinėjo BBC, iki 2026 m. rudens jau matomi naujų pastatų stogai – jie užima žymiai didesnį plotą nei buvusi rezidencija.
Apie naują statybą valdžia taip pat viešai nepranešė. Tačiau uždarame objekte liko dokumentinis pėdsakas, ir BBC pavyko jį rasti.
„Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSO) pastatų ir statinių „Bočarovo ručej“ statyba ir rekonstrukcija“ vykdoma pagal valstybės sutartį, kurios 25 skaitmenų numeris yra 2327202903572000000000000, kurią BBC aptiko viename iš teismo sprendimų dėl ginčo tarp rangovų.
„Duomenys apie tokias sutartis yra konfidencialūs ir nėra skelbiami įprastuose viešųjų pirkimų registruose. Tačiau 25 skaitmenų identifikatoriaus struktūra leidžia sužinoti keletą svarbių sutarties detalių.
Pirmieji keturi skaitmenys reiškia sutarties sudarymo ir galiojimo pabaigos metus: 2023-uosius ir 2027-uosius. Taigi sutartis dėl darbų „Bočarovo ručej“ buvo sudaryta dar prieš nugriaunant senąją rezidenciją.
Kiti trys skaitmenys – 202 – tai FSO, darbų užsakovo, kodas.
Kitas skaitmuo nurodo pirkimo rūšį. Šiuo atveju tai devynetas – „kiti atvejai“, t. y. pirkimas nepriklauso nei konkursui, nei aukcionui, nei kelioms kitoms įstatyme tiesiogiai nurodytoms procedūroms.
Skaičiai 0357 – tai užsakovo sutarties eilės numeris šiais metais. Toliau einantis skaičius 2 reiškia fiksuotą kainą“, – rašoma tekste.
Kokia sutarties vertė, kol kas neaišku.
Kas vykdo statybas Sočyje?
Leidiniui pavyko sužinoti, kas laimėjo statybos konkursą. Pagrindiniu statybos rangovu tapo aneksuotame Kryme registruota įmonė įmonių grupė „Transstroyinvest“.
Darbininkų objektui ieškota per socialinius tinklus ir darbo skelbimų svetaines. Kai kuriuose skelbimuose buvo tiesiogiai paminėtas „Bočarovo ručej“, o kitais atvejais sąsaja su V. Putino statybomis buvo matyti per nurodytas darbo sąlygas.
2025 m. sausį darbininkai buvo skubiai kviečiami į Sočį statyti dviejų aukštų pastatą „apribotoje teritorijoje, į kurią patekti galima tik su leidimu“, už vienetinį atlyginimą grynaisiais. Kitame skelbime 2025 m. pabaigoje buvo kalbama apie keturių aukštų pastatą objekte, kuriame galioja leidimų sistema ir atliekama pasų patikra.
„Bočarovo ručej. Leidimų sistema, statoma rezidencija“, – aiškino vienas iš verbuotojų.
Kitas įspėjo: „objektas yra strateginis“.
2025 m. pavasarį į statybvietę buvo ieškoma tik Rusijos piliečių be teistumo.
„FSO objektas – būtina praeiti duomenų patikrinimą“, – buvo nurodyta viename iš skelbimų.
Vėliau reikalavimai tapo švelnesni. Darbdaviai buvo pasirengę priimti ir Baltarusijos, Kazachstano bei Kirgizijos piliečius.
Be atlyginimo jiems buvo siūlomas apgyvendinimas, pavyzdžiui, „hostelyje su baseinu“ arba bute, taip pat maitinimas tris kartus per dieną, nemokami įrankiai ir darbo drabužiai.
Iki 2025 m. rudens statybos jau buvo pačiame įkarštyje.
2026 m. darbo pasiūlymų pobūdis pasikeitė: dabar šiam objektui buvo ieškoma žmonių vidaus darbams – šviestuvų, santechnikos ir durų montavimui.
BBC nepavyko rasti naujosios rezidencijos projekto viešai prieinamoje erdvėje. Palydovinėse nuotraukose matyti keletas didelių statomų pastatų, tačiau vien pagal vaizdus neįmanoma nustatyti jų paskirties ir aukštų skaičiaus.
Bendroji naujojo komplekso kaina taip pat lieka nežinoma, tačiau apie darbų mastą leidžia spręsti pasiūlymai statybos brigadoms. BBC rastuose skelbimuose atskirų rangos sutarčių biudžetai siekė 500 mln., 400 mln., 250 mln., 150 mln. ir 90 mln. rublių.
„Transstroyinvest“ įmonių grupė, laimėjusi V. Putino rezidencijos generalinio rangovo konkursą, yra įmonė, kurios faktiniu savininku laikomas 47 metų nekilnojamojo turto vystytojas Aleksejus Fomenko. Žiniasklaida atkreipia dėmesį į jo ryšius su V. Putino draugu Arkadijumi Rotenbergu.
Prieš „Bočarovo ručej“ „Transstroyinvest“ jau statė kitą V. Putino rezidenciją. 2019 m. „Proekt“ rašė, kad A. Fomenko įmonė dalyvauja valstybinio vasarnamio statyboje Olivos gyvenvietėje, aneksuoto Krymo pietiniame krante – buvusių sovietinės partijos elito ir Ukrainos aukščiausių pareigūnų valstybinių vasarnamių vietoje.
Pats objektas teismo dokumentuose buvo tiesiogiai vadinamas „prezidento rezidencija“. „Transstroyinvest“ struktūros taip pat dalyvavo kitų Rusijai svarbių objektų statybose.
BBC pateikė klausimus apie statybas „Bočarovo ručej“ prezidento spaudos sekretoriui Dmitrijui Peskovui, A. Rotenbergui, A. Fomenko ir kitiems „Transstroyinvest“ atstovams bei laukia atsakymo.
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