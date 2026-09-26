Kasdien geriate alų? Štai kas vyksta jūsų organizme jums nežinant

Kasdien geriant alų, laukia daugybė skaudžių ir nemalonių pasekmių – nuo svorio augimo ir kepenų problemų iki miego sutrikimų ir dehidratacijos. Todėl labai svarbu suprasti, kaip alaus gėrimas veikia organizmą, rašė eatthis.
1. Svorio augimas
Alus turi daug tuščių kalorijų, todėl vartojamas kasdien didina svorį. 2015 m. atlikto tyrimo duomenimis, šios papildomos kalorijos, ypač dėl alaus sudėtyje esančių angliavandenių, gali žaibiškai auginti svorį. Svorio padidėjimas gali sukelti įvairių sveikatos problemų, įskaitant nutukimą ir su juo susijusias komplikacijas.
Asmeninis treneris Michaelas Masis sakė: „Alus turi daug kalorijų ir prisideda prie svorio augimo. Ypač daug kalorijų turi IPA, todėl kasdienis jo vartojimas apsunkina svorio metimą ir skatina papildomų kilogramų augimą.“
2. Dehidratacija
Kasdienis įprotis gerti alų gali atrodyti nekenksmingas, tačiau tai gali sukelti dehidrataciją, o dėl to galite jaustis išsekę. Alkoholis yra diuretikas, kuris skatina jūsų organizmą išskirti daugiau skysčių, nei jų suvartojate.
Tyrimai rodo, kad dėl dehidratacijos gali skaudėti galvą, kamuoti nuovargis, didelis troškulys ir mieguistumas.
3. Susilpnėjusi imuninė sistema
2015 m. atlikto tyrimo metu nustatyta, kad per didelis alkoholio vartojimas gali slopinti imuninės sistemos funkciją, todėl žmonės dažniau serga.
„Alkoholis gali susilpninti jūsų imuninę sistemą, todėl tapsite mažiau atsparūs ligoms. Jis taip pat gali apskritai apsunkinti atsigavimą, todėl gali sumažėti darbingumas“, – teigė asmeninis treneris.
4. Kepenų pažeidimai
Ne paslaptis, kad nuolatinis alaus vartojimas kasdien kelia pavojų kepenims. Nacionalinio sveikatos instituto duomenimis, per didelis alkoholio kiekis ilgainiui gali sukelti kepenų uždegimą, kepenų siriebėjimą ir cirozę.
„Ilgalaikis alkoholio vartojimas gali sukelti kepenų suriebėjimą, hepatitą arba cirozę. Saikingai vartojant alkoholį rizika yra daug mažesnė“, – sakė M. Masis.
5. Miego sutrikimai
Nors išgėrus alaus galite jaustis mieguisti, tyrimai rodo, kad alkoholis trikdo miego kokybę, todėl dažnai prabundama naktimis ir trūksta poilsio. Ilgainiui tai gali sukelti miego sutrikimus ir nuovargį dienos metu.
„Įrodyta, kad alkoholis sutrumpina užmigimo laiką ir padidina gilaus miego kiekį pirmoje nakties pusėje. Tačiau antroje nakties pusėje šis poveikis pasikeičia.
Alkoholio vartojimas gali lemti dažnesnius prabudimus, REM (greitų akių judesių) miego, itin svarbaus atminčiai ir nuotaikos reguliavimui, sumažėjimą ir apskritai prastesnį, labiau fragmentuotą miegą.
Dėl to galime pabusti nepailsėję ir pavargę, nepriklausomai nuo miego trukmės“, – aiškino asmeninis treneris M. Masis.
6. Maistinių medžiagų trūkumas
Alkoholis gali trukdyti įsisavinti svarbiausius vitaminus ir mineralus, todėl gali trūkti maistinių medžiagų. Ypač jis gali trukdyti įsisavinti B grupės vitaminus, kurie yra labai svarbūs energijos gamybai ir bendrai sveikatai:
„Alkoholis įvairiais būdais trukdo pasisavinti maistines medžiagas. Alkoholis gali sukelti skrandžio gleivinės uždegimą, dėl to sumažėja skrandžio rūgšties gamyba, kuri yra labai svarbi tam tikrų produktų virškinimui.
Kepenys yra svarbiausia maistinių medžiagų apykaitos dalis, todėl šio organo pažeidimas pablogina gebėjimą kaupti ir panaudoti tam tikrus vitaminus ir mineralus.
Be to, alkoholis veikia kaip diuretikas, todėl, jei skysčių balansas neatstatomas ir nepalaikomas, galite prarasti mineralus, pavyzdžiui, kalį, magnį, kalcį.“
7. Odos problemos
Alkoholis dehidratuoja, o ilgalaikė dehidratacija gali sukelti odos sausumą, pleiskanojimą. Be to, alkoholis išplečia kraujagysles, todėl gali atsirasti veido raudonis ir sutrūkinėti kapiliarai.
„Ilgainiui dehidratacija gali sumažinti odos elastingumą ir prisidėti prie smulkių raukšlių atsiradimo. Be to, alkoholis gali trukdyti įsisavinti maistines medžiagas, įskaitant svarbiausius vitaminus, tokius kaip vitaminas A ir antioksidantus, kurie labai svarbūs odos sveikatai.
Šių maistinių medžiagų trūkumas gali sumažinti odos gebėjimą atsinaujinti ir apsisaugoti nuo aplinkos poveikio. Kai kuriems žmonėms alkoholis taip pat gali sustiprinti uždegimines odos ligas, pavyzdžiui, rožinę, todėl gali paūmėti paraudimas“, – kalbėjo specialistas.
8. Cukraus kiekio kraujyje reguliacijos sutrikimai
2015 m. žurnale „Biomolecules“ paskelbto tyrimo duomenimis, reguliarus alaus gėrimas gali turėti įtakos cukraus kiekiui kraujyje, todėl gali kilti tokių problemų kaip atsparumas insulinui ir padidėti 2 tipo cukrinio diabeto rizika.
Taip yra todėl, kad kai kuriose alaus rūšyse esantis cukraus kiekis ir alkoholio poveikis insulino reguliavimui gali sutrikdyti organizmo gebėjimą veiksmingai reguliuoti cukraus kiekį kraujyje.
9. Padidėjusi vėžio rizika
Vėžio institutų duomenimis, kasdienis alaus gėrimas didina tam tikrų vėžio rūšių, įskaitant burnos, gerklės ir stemplės vėžį, riziką. Aluje esantis etanolis gali pažeisti šias sritis padengusias ląsteles, todėl padidėja rizika susirgti vėžiu.
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