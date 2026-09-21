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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Atskleidė, per kiek laiko atsistato kepenys metus gerti alkoholį: skaičius nustebins

2026-09-21 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 14:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po savaitgalio, kai alkoholio būna daugiau nei įprastai, gali atrodyti, kad kepenims tereikia kelių dienų poilsio ir jos vėl pradės veikti kaip anksčiau. Tačiau kepenų atsistatymas nėra toks paprastas – viskas priklauso nuo to, kiek alkoholio žmogus vartojo, kaip dažnai gėrė ir kokia žala kepenims jau padaryta.

Kepenys, alkoholis (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Po savaitgalio, kai alkoholio būna daugiau nei įprastai, gali atrodyti, kad kepenims tereikia kelių dienų poilsio ir jos vėl pradės veikti kaip anksčiau. Tačiau kepenų atsistatymas nėra toks paprastas – viskas priklauso nuo to, kiek alkoholio žmogus vartojo, kaip dažnai gėrė ir kokia žala kepenims jau padaryta.

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Vis dėlto specialistai nurodo laikotarpį, per kurį jau gali būti pastebimi tam tikri kepenų funkcijos pokyčiai. Pasirodo, kai kuriais atvejais vos kelių savaičių pertrauka gali turėti reikšmingos įtakos organizmui, rašoma clevelandclinic.org.

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FOTOGALERIJA. Kepenų sveikata

Kepenys pradeda atsistatyti nustojus gerti

Kepenys yra vienas pagrindinių organų, padedančių organizmui apdoroti alkoholį. Kai žmogus geria reguliariai ar dideliais kiekiais, kepenims tenka nuolat skaidyti alkoholį ir jo skilimo produktus.

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Nustojus vartoti alkoholį, šis nuolatinis krūvis pašalinamas. Tai suteikia kepenims galimybę pradėti atsistatyti, tačiau proceso trukmė priklauso nuo to, kiek žalos jau padaryta.

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Cleveland Clinic nurodo, kad nėra vieno visiems tinkamo atsakymo, per kiek laiko kepenys atsigauna po alkoholio. Tam įtakos turi suvartojamo alkoholio kiekis, vartojimo dažnumas, kitos sveikatos problemos, amžius, kūno svoris ir jau esantis kepenų pažeidimas.

Skaičius – vos 2–4 savaitės

Tyrimų duomenys rodo, kad 2–4 savaitės visiškai nevartojant alkoholio kai kuriems žmonėms gali būti pakankamas laikas, kad sumažėtų su alkoholio vartojimu susijęs uždegimas ir pagerėtų padidėję kepenų kraujo rodikliai.

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Būtent šis laikotarpis ir gali nustebinti – organizmas pradeda reaguoti į alkoholio atsisakymą gana greitai. Tačiau svarbu suprasti, kad tai nėra universalus „kepenų išgydymo terminas“.

Cleveland Clinic, apžvelgdama 2021 metų tyrimų duomenis, nurodo, kad keliuose tyrimuose nustatyta, jog 2–4 savaičių alkoholio nevartojimas padėjo sumažinti uždegimą ir padidėjusius kepenų rodiklius.

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Tai reiškia, kad net ir kelių savaičių pertrauka gali būti naudinga, tačiau ji savaime negarantuoja, kad kepenys visiškai atsistatė.

Viskas priklauso nuo to, kiek kepenys pažeistos

Jeigu žmogaus kepenys dėl alkoholio vartojimo dar nėra stipriai pažeistos, jų būklė gali pagerėti gana greitai. Tačiau ilgą laiką gausiai vartojant alkoholį gali išsivystyti rimtesni kepenų pažeidimai.

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Todėl du žmonės, kurie alkoholio atsisako tuo pačiu metu, gali sulaukti visiškai skirtingų rezultatų. Vienam kepenų rodikliai gali pagerėti per kelias savaites, o kitam dėl jau padarytos žalos gali prireikti gerokai daugiau laiko.

„Nėra vieno universalaus atsakymo“, – pabrėžia kepenų specialistė Christina Lindenmeyer.

Pasak jos, viskas priklauso nuo to, kiek žalos kepenims jau padaryta ir ar nėra su ja susijusių komplikacijų. Be to, nors mėnuo be alkoholio gali būti naudingas, nereikėtų manyti, kad po 30 dienų kepenys automatiškai tampa visiškai sveikos.

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Jeigu žmogus alkoholį vartojo ilgą laiką, kepenų pažeidimas gali būti pažengęs. Tokiu atveju atsistatymas užtrunka ilgiau, o kai kurių pokyčių visiškai panaikinti gali būti neįmanoma.

Todėl specialistai pabrėžia, kad kuo ilgiau kepenys negauna alkoholio, tuo geresnės sąlygos joms atsistatyti. Žmonėms, kurių kepenys jau buvo stipriai pažeistos, gydytojas gali rekomenduoti alkoholio visiškai atsisakyti ilgam laikui ar net visam gyvenimui.

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