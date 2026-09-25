Esate tikintis ir nerimaujate dėl savo sveikatos? Ši žinia skirta jums

Bažnyčia priminė, kada geriausia priimti Ligonio patepimą.
Šį sekmadienį – ligonio patepimas
Socialiniame tinkle „Facebook“ Santariškių Dievo Gailestingumo koplyčią dalijosi įrašu apie tai, kad sekmadienį šv. Mišių metu suteiks Ligonio patepimą.
„Rugsėjo 27-ąją, sekmadienį, Dievo Gailestingumo koplyčioje šv. Mišių metu (11.00 val.) bus teikiamas Ligonio patepimo (sveikatos) sakramentas!
Jį kviečiami priimti visi, kuriems reikalingas fizinis bei dvasinis sustiprinimas:
- rimčiau susirgus;
- laukiant operacijos;
- turint lėtinių būklių (cukrinis diabetas, kraujospūdžio sutrikimai, astma, depresija ir kt.);
- vyresniems nei 60 m. žmonėms.
Ligonio patepimo sakramentą vertėtų priimti maždaug kas pusę metų, tačiau galima ir dažniau, jei liga atsinaujina, suintensyvėja, ligonis laukia naujo gydymo kurso.
Tam, kad sakramento vaisiai visiškai atsiskleistų, svarbu priimti jį būnant pašvenčiamosios malonės stovyje (atlikus Išpažintį).
Glauskimės prie Viešpaties, gydančio, stiprinančio savąja malone“, – buvo rašoma įraše.
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