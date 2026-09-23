Pas kunigą Lietuvoje atėjo paprašyti pagalbos per jo gimtadienį: jo atsakymas paliko be žodžių

Kunigas savo gimtadienį paaukojo vardan parapijietės palydėjimo Anapilin.
Padėka kunigui
PADĖKA. Gimtadienis, padovanotas kitiems
Nuoširdžiai dėkojame kunigui Virginijui Šimukėnui, rugsėjo 4-ąją atvykusiam į Salas ir padėjusiam į paskutinę žemiškąją kelionę palydėti mūsų Mamą Janiną Dabregienę.
Tik vėliau sužinojome, kad tądien buvo kunigo Virginijaus gimtadienis. Savo gyvenimo šventės dieną jis pasirinko būti šalia mūsų ir padėjo išgyventi vieną skaudžiausių mūsų gyvenimo valandų.
Skausmo valandą ne visada prisimename pasakytus žodžius. Tačiau niekada nepamirštame žmogaus, kuris tada buvo šalia. Toks gerumas visam laikui išlieka širdyje. Nuo šiol rugsėjo 4-oji mūsų šeimos atmintyje bus ir Jūsų tylaus gerumo diena.
Linkime, kad kitiems dalijamas gerumas sugrįžtų Jums sveikata, ramybe ir šviesa.
Janinos Dabregienės vaikai.
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