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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pas kunigą Lietuvoje atėjo paprašyti pagalbos per jo gimtadienį: jo atsakymas paliko be žodžių

2026-09-23 10:50 / šaltinis: Rokiškio sirena
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2026-09-23 10:50
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Kunigas Virginijus Šimukėnas, rugsėjo 4 dieną vykęs palydėti savo parapijietės į paskutiniąją kelionę, sulaukė nuoširdžios jos vaikų padėkos. Net per savo gimtadienį jis sutiko nenusigręžti nuo parapijiečių, o pagelbėti vieną iš skaudžiausių valandų.

Kunigas Virginijus Šimukėnas, rugsėjo 4 dieną vykęs palydėti savo parapijietės į paskutiniąją kelionę, sulaukė nuoširdžios jos vaikų padėkos. Net per savo gimtadienį jis sutiko nenusigręžti nuo parapijiečių, o pagelbėti vieną iš skaudžiausių valandų.

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Kunigas savo gimtadienį paaukojo vardan parapijietės palydėjimo Anapilin.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Bažnyčia, tikėjimas

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Padėka kunigui

PADĖKA. Gimtadienis, padovanotas kitiems 

Nuoširdžiai dėkojame kunigui Virginijui Šimukėnui, rugsėjo 4-ąją atvykusiam į Salas ir padėjusiam į paskutinę žemiškąją kelionę palydėti mūsų Mamą Janiną Dabregienę. 

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Tik vėliau sužinojome, kad tądien buvo kunigo Virginijaus gimtadienis. Savo gyvenimo šventės dieną jis pasirinko būti šalia mūsų ir padėjo išgyventi vieną skaudžiausių mūsų gyvenimo valandų.

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Skausmo valandą ne visada prisimename pasakytus žodžius. Tačiau niekada nepamirštame žmogaus, kuris tada buvo šalia. Toks gerumas visam laikui išlieka širdyje. Nuo šiol rugsėjo 4-oji mūsų šeimos atmintyje bus ir Jūsų tylaus gerumo diena. 

Linkime, kad kitiems dalijamas gerumas sugrįžtų Jums sveikata, ramybe ir šviesa. 

Janinos Dabregienės vaikai.

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2026-09-23 10:57
Teatleidžia man visi, bet kurioje vietoje čia įvykdyta kažkas tokio, kad reikia rašyti, dėkoti?! Tai gal už tokį žygdarbį keliais aplink bažnyčią.. Net baisu skaityti, kaip mes savęs nebemylim, nevertinam. Operacijas gydytojai daro per šventes, gimtadienius...
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jo
jo
2026-09-23 11:55
na aš ir einu į darbą per gimtadienį
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neperdėkit
neperdėkit
2026-09-23 10:54
Pagirtina. Bet savo gimtadienį paaukočiau ir dėl menkesnės pagalbos. O čia visgi laidotuvės.
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